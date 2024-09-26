رفع فيلم «أهل الكهف» من دور العرض المصرية بعد تذيله البوكس أوفيس

تقرر رفع الفيلم التاريخي أهل الكهف، الذي يقوم ببطولته الفنان خالد النبوي من دور العرض السينمائى عقب فترة طويلة من تذيله البوكس أوفيس المصري، واكتفائه بإيراد يومي لم يتجاوز الـ300 جنيه.

ويعتبر فيلم أهل الكهف أضخم الإنتاجات الفنية في مصر خلال الخمس سنوات الأخيرة بحسب تصريح منتج العمل، بينما حقق إيرادات هزيلة بالنسبة لحجم الإنتاج وعدد سنوات التصوير التي تخطت الأربعة سنوات متواصلة بين مصر والمغرب وعدة دول متفرقة.

وحقق فيلم "أهل الكهف" الذي يعتبر الأضخم إنتاجيا وسط أفلام موسم صيف 2024، إجمالي إيرادات 14 مليونا خلال قرابة الـ64 يوما بالسينمات.

أبطال فيلم أهل الكهف

ويضم فيلم أهل الكهف مجموعة من النجوم منهم خالد النبوي، وأحمد عيد، وغادة عادل، ومحمد ممدوح، ومحمود حميدة، ومصطفى فهمي، وصبري، وهاجر أحمد، وريم مصطفى، ومحمد فراج، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة.

أسباب تذيل الفيلم البوكس أوفيس المصري

تدور قصة فيلم أهل الكهف عام 250 ميلاديا، حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.

لكن حوى الفيلم العديد من نقاط الضعف التي جاءت فى غير محلها من بينها المزج الغريب بين اللهجة العامية والعربية الفصحى، والإغفال عن التفاصيل التاريخية الهامة، مثل تصوير الإمبراطورية الرومانية بشكل هزلي، وعدة تفاصيل أخرى.