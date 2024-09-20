583 جنيها، أهل الكهف يصدم خالد النبوى بشباك التذاكر

يواصل فيلم التاريخ الحربي أهل الكهف، الذي يقوم ببطولته الفنان خالد النبوي مع عدد من النجوم متذيل البوكس أوفيس المصري.

وحقق فيلم أهل الكهف لـ خالد النبوي إيرادات صادمة أمس الخميس، واكتفي بــ583 جنيها.

أبطال فيلم أهل الكهف

ويضم فيلم أهل الكهف مجموعة من النجوم منهم خالد النبوي، وأحمد عيد، وغادة عادل، ومحمد ممدوح، ومحمود حميدة، ومصطفى فهمي، وصبري، وهاجر أحمد، وريم مصطفى، ومحمد فراج، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة.

ويعتبر فيلم أهل الكهف أضخم الإنتاجات الفنية في مصر خلال الخمس سنوات الأخيرة بحسب تصريح منتج العمل، بينما حقق إيرادات هزيلة بالنسبة لحجم الإنتاج وعدد سنوات التصوير التي تخطت الأربعة سنوات متواصلة بين مصر والمغرب وعدة دول متفرقة.

حقق فيلم "أهل الكهف" إيرادات بلغت 14 مليونا و316 ألف جنيه ليتذيل ترتيب الأفلام في موسم صيف 2024.

أسباب تذيل الفيلم البوكس أوفيس المصري

تدور قصة فيلم أهل الكهف عام 250 ميلاديا، حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.

لكن حوى الفيلم العديد من نقاط الضعف التي جاءت فى غير محلها من بينها المزج الغريب بين اللهجة العامية والعربية الفصحى، والإغفال عن التفاصيل التاريخية الهامة، مثل تصوير الإمبراطورية الرومانية بشكل هزلي، وعدة تفاصيل أخرى.