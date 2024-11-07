منزل متنقل يغلق نفقًا حيويًا للسيارات في تركيا (فيديو)

تسبب منزل خشبي متنقل في إغلاق نفق على طريق سريع في أقصى شمال تركيا، بعدما علقت الشاحنة التي تحمله عند مدخل النفق في حادثة غير عادية.

وكانت الشاحنة تنقل المنزل الخشبي في منطقة بولاية "سينوب" على البحر الأسود، عندما علق سقف المنزل بأعلى النفق وأجبر الشاحنة على التوقف، بسبب خطأ سائقها في تقدير ارتفاع النفق أمام حمولته.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الحادث تسبب بإغلاق النفق الذي يبلغ طوله 1285 مترًا لمعالجة الموقف، وإخراج الشاحنة والمنزل الذي تحمله.

انتشارالمنازل الخشبية في مناطق البحر الأسود

ولجأت فرق فنية حضرت إلى المكان لتخليص سقف المنزل من لوحات إرشادية علق بها في أعلى النفق، لتعود الشاحنة للوراء، وتعيد الشرطة التركية فتح النفق مجددًا أمام مرور السيارات.

ولجأ سائق الشاحنة مستعينًا بفريق مسؤول عن نقل المنزل إلى فك سقفه ومحاولة العبور مرة أخرى عبر النفق، لكن تقديرهم للارتفاع كان خاطئًا أيضًا، ليعيدوا تركيب السقف، وتسلك الشاحنة طريقًا آخر بلا أنفاق.

وتنتشر المنازل الخشبية في مناطق البحر الأسود بسبب رخص ثمنها، مقارنة بتكاليف البناء التقليدي، حيث تتوفر الأخشاب بكميات كبيرة في منطقة تنتشر فيها الغابات على نطاق واسع.