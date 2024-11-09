السبت 09 نوفمبر 2024
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حوادث

إصابة 12 شخصًا في انقلاب أتوبيس رحلة كنسية بطريق الزعفرانة - البحر الأحمر

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

أصيب 12 شخصا بإصابات مختلفة، في حادث انقلاب أتوبيس، اليوم السبت، على طريق الزعفرانة، بالقرب من محافظة البحر الأحمر، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

بلاغ إنقلاب أتوبيس بطريق "الزعفرانة ـ البحر الأحمر"

وكانت مديرية أمن بني سويف، تلقت إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب أتوبيس قادما من سمالوط إلى دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، على طريق "الزعفرانة- بني سويف"، أمام مطار أبو عريضة، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

الاسعاف تنقل 12 مصابا في حادث إنقلاب أتوبيس

وانتقلت 9 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وهم: خلف جنيد زكي، 29 عامًا، ومريم إيميل عادل، 22 عامًا، جروح وكدمات، وأرنست ممدوح مرجان، 39 عامًا، جروح وكدمات، وشيرين سعد عبد الشهيد، 21 عامًا، جروح وكدمات، وعز نادي سوريال، 40 عامًا، كدمات متفرقة بالجسم، وكارولين سمير شكري 22 عامًا، كدمات متفرقة بالجسم.

وشيري إسحاق يوسف، 21 عامًا، اشتباه كسر بالعمود الفقري، وسارة سمير حنا، 35 عامًا، سحجات وكدمات، ومريان عيسى هارون، 22 عامًا، كدمات بالصدر، وجنتياف نبيل محروس، 22 عامًا، اشتباه كسر بالذراع الأيمن، ومارسيل يوسف نادي، 20 عامًا، كدمات بالظهر، وحنان نصيف متى، 49 عامًا، سحجات وكدمات، وجميعهم مقيمين بمركز سمالوط بمحافظة المنيا.

وأكدت المصادر الصحية في بني سويف أن حالة المصابين مطمئنة، ولا يوجد أي خطر على حياتهم. كما تم اتخاذ كافة الإجراءات الطبية اللازمة للتأكد من استقرار أوضاعهم الصحية بعد الحادث.

إنقلاب أتوبيس رحلة كنسية من المنيا

وتبين أن الأتوبيس كان يقل مجموعة من السيدات والفتيات المشاركات في رحلة كنسية، نظمها اجتماع الشابات والسيدات بإحدى كنائس مركز سمالوط بمحافظة المنيا، في طريقهن إلى دير القديس الأنبا أنطونيوس، أول رهبان العالم، الواقع في البحر الأحمر.

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