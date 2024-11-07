ضبط منتجات غذائية في حملة صحية ببني سويف

نفذت مديرية الصحة ببني سويف، حملة ميدانية لمراقبة الأغذية في مركز ومدينة الواسطى، تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق والمنشآت الغذائية والمصانع لضمان استيفائها للاشتراطات الصحية وحمل العاملين شهادات صحية، وتنفيذًا لمتابعة سلامة تداول الأغذية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

تحرير 11 محضرا صحيا ببني سويف

وأفادت الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أن الحملة شملت المرور على 13 منشأة غذائية، أسفرت عن تحرير 11 محضرًا لمخالفات، منها 4 محاضر لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، و7 محاضر لعدم حمل العاملين شهادات صحية، كما تم التحفظ على كميات من المنتجات الغذائية والعصائر منتهية الصلاحية والمتغيرة الخواص وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بجانب أخذ عينات من بعض المواد لتحليلها.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على المضبوطات. وشارك في الإشراف على الحملة، بتوجيهات من وكيل الوزارة، كل من الدكتورة أمنية حسن، مدير الطب الوقائي، والدكتور ماجد سالمان، مدير مراقبة الأغذية بالمديرية، فيما قاد الحملة جمعة عبد المنعم "مراقب أول أغذية"، وعلى حسين، ورمضان رمضان "مفتش أغذية".

