الخميس 07 نوفمبر 2024
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مجازاة معلمة ألقت كاتل شاي على شيخ معهد أزهري ببني سويف

معهد أزهري، فيتو
معهد أزهري، فيتو

 أقدمت معلمة لغة إنجليزية في معهد ديني ابتدائي بمحافظة بني سويف على إلقاء سخان شاي كهربائي (كاتل) في وجه مديرها، شيخ المعهد، ووجهت له ألفاظًا نابية داخل مكتبه.

واستمعت المحكمة التأديبية لشهادة مدرسين للقرآن الكريم، اللذين أكدا صحة الواقعة، ونفيا ادعاء المعلمة بأن شيخ المعهد تلفظ ضدها بألفاظ خادشة للحياء، وأصدرت محكمة بني سويف التأديبية حكمًا بخصم 4 أيام من راتب معلمة اللغة الإنجليزية، وألزمتها بالمصروفات القضائية.

تعود الواقعة إلى 3 يوليو الماضي، حين فتحت النيابة الإدارية ملف القضية رقم 119 لسنة 2024 م بنيابة الواسطى الإدارية، وقدمت تقرير اتهام ضد المعلمة "ر.م"، منسوبًا لها التعدي بالألفاظ النابية على شيخ معهد جزيرة المساعد الابتدائي، "م.ع. ع"، وإلقاء سخان شاي كهربائي عليه داخل مكتبه، وذلك بالمخالفة للقوانين والتعليمات المعمول بها.

وأوضحت المحكمة أن المخالفة ثابتة يقينًا بشهادة زميلين من معلمي مادة القرآن الكريم، حيث أفادا بأن المعلمة حضرت إلى مكتب شيخ المعهد، وتحدثت إليه بصوت مرتفع مستخدمةً ألفاظًا غير لائقة، ثم ألقت عليه سخان الشاي الكهربائي.

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