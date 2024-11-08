الكشف والعلاج بالمجان لـ1357 مريضًا في قافلة طبية ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل في القافلة الطبية التي نظمتها وزارة الصحة بالتعاون مع مديرية الصحة، في إطار الجهود المستمرة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في القرى الأكثر احتياجًا.

وأوضح المحافظ أن القافلة تأتي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تهدف إلى تحسين مستوى الحياة وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية في مختلف أنحاء الجمهورية.

تفاصيل قافلة طبية ببني سويف

وفي هذا السياق، استعرض المحافظ تقريرًا أعدته د. سماح جاد، وكيل وزارة الصحة، حول القافلة الطبية التي جرى تنفيذها في يومي الأربعاء والخميس الماضيين بقرية نزلة البرقي التابعة لمركز الفشن.

وقد شملت القافلة 9 عيادات في 8 تخصصات طبية مختلفة، هي: الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان، والعظام، حيث تم توفير العلاج المجاني لجميع الحالات.

كشف وعلاج بالمجان لـ1357 حالة

وخلال أعمال القافلة، تم الكشف على 1357 مريضًا، مع تقديم العلاج لهم بالمجان. كما تم إجراء 168 تحليل دم، و45 تحليل طفيليات، بالإضافة إلى 8 حالات أشعة عادية، وإصدار 12 قرار نفقة دولة، كما تم تحويل حالتين إلى المستشفيات لاستكمال العلاج، وإجراء فحوصات موجات فوق صوتية لـ26 مريضًا.

ومن جانب آخر، تم عقد ندوات توعوية وصحية لـ 160 مواطنًا من أهالي القرية، تناولت مواضيع هامة مثل الوقاية من فيروس كورونا، ومتابعة الحمل، وتنظيم الأسرة، وسرطان الثدي، وسلامة الغذاء، بالإضافة إلى التوعية حول سوء استخدام الأدوية والرضاعة الطبيعية، والتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة الشهرية.

كما شملت القافلة فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر، حيث تم فحص 299 مواطنًا، ليصل إجمالي الخدمات الطبية المقدمة خلال القافلة إلى 4003 خدمات مجانية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه القوافل الطبية يتم تنفيذها تحت إشراف إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة، بقيادة الدكتور ياسر خيري، منسق القوافل العلاجية بالمديرية، والدكتور محمد خلف، مسئول الإمداد الطبي، بالإضافة إلى فريق من المسؤولين والإداريين الذين ساهموا في تنظيم وتحقيق نجاح هذه القافلة.