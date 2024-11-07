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وكيل تعليم بني سويف تحذر المعلمين من العقاب البدني والنفسي للطلاب

وكيل تعليم بني سويف
وكيل تعليم بني سويف تتفقد مدرسة مينا عزت

أكدت الدكتورة أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، على أهمية تطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي، محذرة المعلمين بالابتعاد عن العقاب البدني والنفسي للطلاب، بهدف تحقيق الانضباط داخل المدرسة وتهيئة بيئة مناسبة وآمنة لضمان استمرار العملية التعليمية بنجاح.

 

وكيل تعليم بني سويف تتفقد مدرسة مينا عزت

 

جاء ذلك خلال زيارتها التفقدية لمدرسة الشهيد مينا عزت الإعدادية بنين بإدارة شرق بني سويف، حيث قامت بتفقد حجرات الدراسة، ومعامل الأوساط، والمكتبة، والأنشطة المختلفة.

 

وخلال زيارتها، تابعت وكيل الوزارة سجلات المدرسة، مثل سجلات الحضور والانصراف، وسجلات الأمن والإجازات، وجداول تشغيل المعامل والمكتبة، أجرت حوارًا مع بعض الطلاب للاستماع إليهم حول العملية التعليمية ومدى استفادتهم من الأنشطة الطلابية.

 

التزام المعلمين والإداريين بالمواعيد الرسمية

 

وشددت وكيل تعليم بني سويف، على ضرورة التزام المعلمين والإداريين بالمواعيد الرسمية وعدم مغادرة المدرسة إلا بعد انتهاء اليوم الدراسي، كما وجهت بتفعيل مجموعات التقوية لدعم تحصيل الطلاب، مؤكدة أنها إحدى الآليات لتخفيف العبء عن أولياء الأمور. 
 

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