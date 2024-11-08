صحة بني سويف تراجع توافر المستلزمات بوحدتي تمام كساب وشاويش بإهناسيا

نفذت مديرية الصحة ببني سويف، جولة ميدانية لمتابعة سير العمل وتقديم الخدمات الصحية في وحدات الرعاية الصحية الأولية خلال أيام العطلات الرسمية، في إطار توجيهات الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة بني سويف.

وقامت الدكتورة منى عبد الحسيب، مساعد مدير الرعاية الأساسية، والدكتور محمد عماد، بجولة صباحية شملت المرور على إدارة إهناسيا الصحية، حيث تمت زيارة وحدتي تمام كساب وشاويش لمتابعة تقديم الخدمة وضمان جاهزية المرافق الصحية.

وفي إطار المتابعة الميدانية، تفقد الدكتور مصطفى يسري من إدارة الرعاية الأساسية وهدى حسني، مشرفة تمريض بإدارة التمريض، وحدتي تل ناروز وسنور. وركزت الجولة على التأكد من انضباط النوبتجيات في الوحدات الصحية، بالإضافة إلى مراجعة السجلات الطبية وضمان توفر المستلزمات والأدوية الأساسية والأمصال اللازمة لتلبية احتياجات المرضى.

صحة بني سويف تراجع توافر المستلزمات

كما تضمنت الجولة متابعة تنفيذ المبادرات الرئاسية التي تهدف إلى تحسين الرعاية الصحية وتوفير خدمات شاملة للمواطنين في جميع أنحاء المحافظة، وأكد فريق المتابعة على ضرورة الالتزام بتقديم الخدمات بأعلى مستوى من الجودة والحرص على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية لضمان استمرارية الخدمة.

يأتي هذا المرور الميداني في إطار حرص مديرية الصحة ببني سويف على تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة في جميع المراكز والوحدات الصحية، ومتابعة جاهزيتها خاصة خلال أيام العطلات الرسمية لضمان عدم تأثر الخدمة واستمرار تقديمها بشكل يلبي احتياجات المواطنين.

واختتمت الجولة بتوجيه الشكر للعاملين في الوحدات الصحية على جهودهم المبذولة لضمان سير العمل، مع التأكيد على أهمية مواصلة المتابعة والتقييم المستمر لتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة في كافة المناطق.

