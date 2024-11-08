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تحرير 38 محضرًا والتحفظ على أغذية فاسدة في حملة صحية ببني سويف

حملة صحية ببني سويف،
حملة صحية ببني سويف، فيتو

أعلنت الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أن إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة، نفذت حملة رقابة ميدانية على عدد من المنشآت الغذائية بمركز ومدينة بني سويف، أسفرت عن  تحرير 38 محضرًا.

 

يأتي ذلك في ضوء تكليفات الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق والمنشآت الغذائية والمصانع للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وحمل العاملين لشهادات صحية والتأكد من سلامة تداول الأغذية في جميع مراحلها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

 

تحرير 38 محضرًا في حملة صحية ببني سويف

 

وتبين من التقرير الذي قامت أعدته وكيل وزارة الصحة، أن الطب الوقائي بالمديرية قام بتنفيذ حملة رقابة ميدانية على عدد من المنشآت الغذائية بدائرة مركز ومدينة بني سويف، أسفرت  عن  تحرير 38 محضرًا لمخالفات، تضمنت عدم استيفاء الاشتراطات الصحية، عدم حمل العاملين شهادات صحية، بجانب التحفظ على 50 كجم مواد غذائية لتغير خواصها الطبيعية وعدم صالحيتها للاستهلاك الآدمي.

 

وشارك في الإشراف على الحملة بتوجيهات من وكيل الوزارة كل من: د. أمنية حسن مدير الطب الوقائي، د. ماجد سالمان مدير مراقبة الأغذية بالمديرية.

 

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