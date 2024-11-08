سكرتير بني سويف يتفقد أعمال الحماية لمخر سيل غياضة استعدادًا للشتاء

تفقد اللواء سامى علام السكرتير العام المساعد ببني سويف، مخر سيل غياضة مركز ببا شرق النيل، ضمن استعدادات المحافظة لموسم الشتاء من خلال تطوير مخرات السيول وأعمال الحماية.

يأتي ذلك تنفيذًا تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وفى حضور: علاء عيد مدير إدارة الأزمات والمشرف على مركز السيطرة بالشبكة الوطنية بالديوان العام، ومسؤولي الري والموارد المائية والوحدة المحلية.

سكرتير بني سويف يتفقد مخر سيل غياضة

وخلال الزيارة اطمأن السكرتير العام المساعد على جاهزية المخر لاستقبال وتصريف مياه الأمطار "حال حدوثها" مشيرًا إلى أهمية استمرار أعمال تطهير وتكريك المجرى المائي للمخر من الحشائش والأعشاب والتراكمات الصلبة، لضمان عملية تصريف المياه بانتظام وسلاسة، بجانب التنسيق مع الجهات ذات الصلة لمنع أي تعديات على جانبي المخر.

كما نوه السكرتير العام المساعد إلى توجيهات المحافظ بتكثيف المرور الميداني على مخرات السيول والبرابخ،والترع، والمصارف، والسدود، والحواجز، الموجودة بنطاق المحافظة، وذلك لمتابعتها وإزالة أية عوائق بها، والتأكد من جاهزيتها للحماية من تداعيات الأمطار الغزيرة، والسيول.