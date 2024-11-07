الخميس 07 نوفمبر 2024
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حوادث

مصرع طفل غرقًا في مياه ترعة الجيزاوية ببنى سويف

اسعاف بني سويف
اسعاف بني سويف

لقى طفل مصرعه، الخميس، غرقًا في مياه ترعة الجيزاوية بمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، وتم انتشال الجثة ونقله إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

 

بلاغ يفيد بوقوع حادث غرق طفل ببني سويف

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ يفيد بوقوع حادث غرق طفل فى مياه ترعة الجيزاوية بدائرة مركز الواسطى، شمال المحافظة، وتم التوجيه بسرعة انتشال الجثة ونقلها إلي أقرب مستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

 

ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف طفلًا يبلغ من العمر 5 سنوات جثة هامدة إلى مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

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