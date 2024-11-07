الجمعة 08 نوفمبر 2024
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محافظات

النيابة تأمر بحبس المتهم بقتل عمه في بني سويف 4 أيام

مجمع محاكم بني سويف،
مجمع محاكم بني سويف، فيتو

أمر المستشار أحمد عطية، المحامي العام لنيابات بني سويف، بحبس المتهم بقتل عمه في قرية جزيرة أبو صالح، دائرة مركز ناصر شمال بني سويف 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اعترافه بارتكاب الجريمة بسبب خلافات مالية بينهما.

 

بلاغ حادث قتل ببني سويف

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، بقيادة اللواء أسامة جمعة، مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن، قد تلقت إخطارًا من اللواء محمد الخولي، مدير البحث الجنائي بالمديرية، بشأن مقتل أحد المواطنين بقرية جزيرة أبو صالح، بدائرة المركز.

القبض على قاتل عمه ببني سويف

وعلى الفور، توجهت قوة من وحدة مباحث مركز ناصر، برئاسة المقدم شريف جمال ومعاونيه، إلى موقع الجريمة لإجراء التحريات وجمع الأدلة اللازمة، وبتكثيف الجهود، توصلت التحريات إلى أن الجريمة ارتُكبت بسبب خلافات مالية بين المتهم وعمه، ما دفع المتهم إلى تنفيذ جريمته.

 

حبس قاتل عمه ببني سويف

تم إلقاء القبض على المتهم، الذي أقر بارتكاب الواقعة خلال مواجهته من قبل قوات الأمن، وتم تحرير المحضر اللازم للواقعة، وقامت النيابة العامة باستجواب المتهم، وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
 

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