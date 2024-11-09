فوز طالب ثانوي ببني سويف بالمركز الثالث ببطولة الجمهورية للملاكمة

أعلنت محافظة بني سويف، اليوم السبت، عن فوز الطالب خالد كمال عبد الحميد، الطالب بمدرسة علي بن أبي طالب الثانوية التابعة لإدارة تعليم غرب بني سويف، بالمركز الثالث على الجمهورية والحصول على درجات التفوق الرياضي في الملاكمة.

محافظ بنى سويف يُهنئ التعليم

ومن جانبه هنأ الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، مسؤولي التعليم، بمناسبة الفوز بالمركز الثالث على مستوى محافظات مصر في منافسات بطولة الجمهورية للمدارس في رياضة الملاكمة والتي نظمتها الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية،من خلال الإدارة العامة للتربية الرياضية، وأقيمت فعالياتها بالمركز الأوليمبي.

طالب ثانوي ببني سويف ثالث الجمهورية

من جهتها أكدت الدكتورة أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، أن تعليم بني سويف حقق المركز الثالث بعد حصول الطالب خالد كمال عبد الحميد، الطالب بمدرسة علي بن أبي طالب الثانوية التابعة لإدارة تعليم غرب بني سويف، على الميدالية البرونزية ليكون ثالث الجمهورية في في رياضة الملاكمة وزن 56 كجم وحصوله على درجات التفوق الرياضي.

تحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية

حيث تقدمت وكيل الوزارة بالتهنئة للطالب وأسرة التربية الرياضية وكافة قيادات التعليم وفي مقدمتهم: د. ربيع محمد مدير عام الشئون التنفيذية، ومنال صالح موجه عام التربية الرياضية على المجهود الطيب والمتميز والمشاركة بفاعلية في البطولة وتحقيق هذا الإنجاز، مطالبة ببذل المزيد من الجهود وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في مختلف المسابقات.

رفع مستوى الكفاءة البدنية للطلاب

وأشارت "الهواري" إلى أهمية الأنشطة الطلابية التي تهدف إلى إعداد أبطال في مختلف المجالات إلى جانب تنمية مواهب الطلاب، وغرس وترسيخ المفاهيم الصحيحة للنشاط الرياضي، خاصة في ظل الاهتمام الكبير من قبل الوزارة برعاية الطلاب الموهوبين، والعمل على الارتقاء بمستوياتهم الفنية والمهارية، ورفع مستوى الكفاءة البدنية، والقدرات الحركية للطلاب، متمنية لكافة طلاب وطاللبات بني سويف استمرار التفوق والنجاح في المسابقات العلمية والرياضية والثقافية والاجتماعية.