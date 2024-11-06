الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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صحة بني سويف تنفذ تدريبًا للوقاية من "السُعار"

تدريب للوقاية من
تدريب للوقاية من السُعار ببني سويف, فيتو

نفذت مديرية الصحة ببني سويف، تدريبًا متخصصًا للرائدات الريفيات بالإدارة الصحية بسمسطا، للتوعية حول الوقاية من الأمراض التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان، والتي تشمل مرض "البروسيلا" ومرض "السعار".

 

صحة بني سويف تنفذ تدريبًا توعويًا للوقاية من السُعار

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الصحة في التوعية الصحية والوقاية من الأمراض المعدية، نظمت إدارة الشئون الوقائية، تحت إشراف الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف، حيث عُقد التدريب بالتنسيق مع إدارة تنظيم الأسرة وإدارة الطب الوقائي، تدريبًا متخصصًا للرائدات الريفيات بالإدارة الصحية بسمسطا، وبالتعاون مع الدكتورة مديحة سري، مدير إدارة تنظيم الأسرة، والدكتورة أمنية أبو جبل، مدير الطب الوقائي.

 

صحة بني سويف تنفذ ندوة توعوية
صحة بني سويف تنفذ ندوة توعوية

 

واستهدف التدريب توعية الرائدات الريفيات حول الوقاية من الأمراض التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان، والتي تشمل مرض "البروسيلا" ومرض "السعار"، حيث تم تناول طرق انتقال هذه الأمراض، بالإضافة إلى التدابير الوقائية الواجب اتباعها.

وأوضح المدربون أهمية الإسعافات الأولية في حالة التعرض لخدش أو عقر من الحيوانات، حيث تم التأكيد على ضرورة غسل الجرح بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 15 دقيقة، وأهمية التوجه الفوري إلى مراكز الوقاية من السعار المنتشرة في المستشفيات المختلفة بالمحافظة، بما في ذلك مستشفى بني سويف التخصصي، ومستشفيات ببا، وناصر، والواسطى، والفشن، وسمسطا، وإهناسيا.

 

انتشار الكلاب الضالة ببني سويف
انتشار الكلاب الضالة ببني سويف

 

كما تناول التدريب التوعية بمرض جدري القردة، وطرق الوقاية منه، فضلًا عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية داخل المنشآت التعليمية، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوسيع نطاق التوعية الصحية وتعزيز الوقاية من الأمراض المعدية في المجتمعات الريفية.

وقد قاد التدريب كل من: الدكتور أسامة عبد الجواد حبيب، مدير الصحة العامة والأمراض المشتركة بمديرية الطب البيطري، والدكتورة نهاد صلاح الدين محمد، مدير الأمراض المعدية، والدكتورة إيمان فتحي، مسؤول الأمراض المشتركة والسحائي.

 

إصابة 10 أشخاص ببني سويف
إصابة 10 أشخاص ببني سويف

 

إنتشار الكلاب الضالة وإصابة 10 أشخاص ببني سويف

 

وتشهد محافظة بني سويف في الآونة الأخيرة انتشارًا متزايدًا للكلاب الضالة، التي تم رصد إصابات بمرض "السعار" بين بعضها، ما أدى إلى إصابة 10 أشخاص، بينهم أطفال، الثلاثاء الماضي، حيث تعرض المصابون لإصابات متفرقة نتيجة هجوم كلب ضال في مناطق مختلفة بمدينة بني سويف. 

وتتزامن تدريبات مديرية الصحة للرائدات الريفيات ما يزيد من أهمية التوعية حول ضرورة الوقاية من مرض السعار واتباع إجراءات الإسعافات الأولية في حالة التعرض لخدش أو عقر من الحيوانات، بهدف رفع الوعي بهذه المخاطر وتعزيز سبل الوقاية.

 

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