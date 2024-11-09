فوائد القرفة، تحارب الالتهابات والفيروسات وتحسن مستويات السكر بالدم

فوائد القرفة، القرفة من الأعشاب العطرية الشهيرة التي لها مذاق لاذع وحار يميل إلى السكر لذا لها عشاق كثيرون وتستخدم في صناعة الحلوى وكذلك الطهي.

وفوائد القرفة، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوي على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم ونسبة عالية من مضادات الأكسدة لذا ينصح بها الخبراء.

أهمية تناول القرفة

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن القرفة هي أحد التوابل الشهيرة التي تتميز برائحتها العطرية ونكهتها الفريدة، ويتم استخراجها من لحاء شجرة القرفة، وتعتبر من أقدم التوابل التي استخدمها الإنسان في العصور القديمة، وعلى الرغم من أنها غالبًا ما تستخدم في المأكولات والمشروبات، فإن فوائد القرفة الصحية عديدة ومتنوعة، مما يجعلها مكون مهم في النظام الغذائي.

فوائد القرفة

فوائد القرفة للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد القرفة التى تدفعنا لتناولها:

تحسين صحة القلب والأوعية الدموية

القرفة تحتوي على مضادات أكسدة قوية، مثل مركب البوليفينول، الذي يساعد في تقليل الالتهابات وحماية الأوعية الدموية.

القرفة تحتوي على مضادات أكسدة قوية، مثل مركب البوليفينول، الذي يساعد في تقليل الالتهابات وحماية الأوعية الدموية. الدراسات تشير إلى أن تناول القرفة يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

كما أن القرفة تساعد في تحسين الدورة الدموية وضغط الدم، ما يعزز صحة القلب بشكل عام.

تعمل على تحسين حساسية الأنسولين، والدراسات أظهرت أن القرفة يمكن أن تساعد في تقليل مستويات السكر في الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع الثانى، وتعمل القرفة على تسريع عملية امتصاص الجلوكوز داخل الخلايا، مما يساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم ضمن المعدلات الطبيعية، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد القرفة في تقليل مقاومة الأنسولين وتحسين التوازن الهرموني.

القرفة تحتوي على مركبات مضادة للميكروبات والفطريات، مما يجعلها فعالة في محاربة الالتهابات، والأبحاث تشير إلى أن القرفة يمكن أن تحارب بعض أنواع البكتيريا والفطريات التي قد تسبب التهابات في الجسم، كما أن تناول القرفة يمكن أن يساهم في تقليل أعراض الالتهابات المزمنة، مثل التهاب المفاصل.

تساعد في تحسين وظائف الدماغ وزيادة التركيز والذاكرة، حيث تحتوي القرفة على مواد تساعد في تحسين الأداء العقلي والوقاية من الأمراض العصبية مثل مرض الزهايمر.

المركبات الموجودة في القرفة لها دور في تعزيز النشاط الكهربائي في الدماغ، مما يسهم في تقوية الذاكرة وزيادة القدرة على التركيز.

القرفة تعتبر من التوابل المفيدة لصحة الجهاز الهضمي، حيث تساعد في تخفيف الغازات والانتفاخ، كما أنها تحسن عملية الهضم بشكل عام، ويمكن استخدام القرفة لتهدئة المعدة وتقليل مشكلات مثل عسر الهضم، كما أن لها تأثير مهدئ للأمعاء، مما يقلل من أعراض التهابات الأمعاء.

تعد القرفة أيضا من المواد الطبيعية الفعالة في مكافحة الفيروسات، ويمكن استخدامها كعلاج طبيعي لتخفيف أعراض نزلات البرد والإنفلونزا، حيث تساهم في تقوية جهاز المناعة، وتحتوي القرفة على مركبات تساعد في منع تكاثر الفيروسات والحد من تأثيراتها السلبية على الجسم.

القرفة لها فوائد مذهلة على صحة الجلد، حيث تحتوي على مضادات أكسدة تحارب الجذور الحرة التي قد تؤدي إلى الشيخوخة المبكرة، كما أن استخدامها موضعيا يمكن أن يساعد في علاج حب الشباب والبثور بفضل خصائصها المضادة للبكتيريا والفطريات.