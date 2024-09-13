فوائد القرفة، تحسن الذاكرة وتحمي من السرطان وأمراض القلب

فوائد القرفة، القرفة من الأعشاب العطرية الشهيرة التي لها مذاق حار ولاذع ونكهة طيبة وتستخدم فى الحلوى وعمل الأكلات المختلفة، وكانت تستخدم في الطب القديم.

وفوائد القرفة، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم ونالت شهرة واسعة فى مجال التخسيس لأنها تحفز الجسم على حرق الدهون.

أهمية تناول القرفة

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن القرفة واحدة من التوابل التي تم استخدامها لآلاف السنين في الطبخ والعلاج على حد سواء، ويتم الحصول على القرفة من لحاء شجرة القرفة، وهي معروفة برائحتها العطرية ومذاقها المميز، وتحتوي القرفة على العديد من الفوائد الصحية التي تجعلها إضافة قيمة إلى النظام الغذائي.

فوائد القرفة

فوائد القرفة للصحة

وأضافت استشارى التغذية العلاجية أن من فوائد القرفة للصحة الآتي:

القرفة لها خصائص مضادة للأكسدة قوية، حيث تحتوي القرفة على مركبات تعمل كمضادات أكسدة، مثل البوليفينولات، التي تساعد في حماية الجسم من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة، هذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.

تعتبر القرفة مفيدة في تنظيم مستويات السكر في الدم، وتشير الدراسات إلى أن القرفة يمكن أن تساعد في تحسين حساسية الأنسولين وتخفيض مستويات السكر في الدم، هذه الفائدة تجعلها مكونًا مهمًا للأشخاص الذين يعانون من داء السكري من النوع 2 أو الذين يسعون إلى الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة.

تمتلك القرفة خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، وتحتوي القرفة على زيوت طبيعية ذات تأثيرات مضادة للبكتيريا والفطريات، مما يمكن أن يساعد في مكافحة الالتهابات وتحسين صحة الجهاز الهضمي، قد تكون هذه الخصائص مفيدة في تقليل خطر الإصابة بالعدوى الفطرية والبكتيرية.

تساهم القرفة في تحسين صحة القلب، وتشير بعض الأبحاث إلى أن القرفة يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) والدهون الثلاثية في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، كما تساعد القرفة في تحسين الدورة الدموية وتعزيز صحة الأوعية الدموية.

تعزز القرفة من صحة الدماغ، وتشير الدراسات إلى أن المركبات النشطة في القرفة قد تساعد في تحسين الذاكرة ووظائف الدماغ، بالإضافة إلى قدرتها على حماية الدماغ من التدهور المرتبط بالعمر.

يمكن أن تكون القرفة مفيدة في تخفيف الألم والتوتر، وتمتلك القرفة خصائص مسكنة قد تساعد في تخفيف آلام العضلات والمفاصل، وكذلك في تقليل مستويات التوتر والقلق.