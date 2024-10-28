فوائد القرفة، تقلل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة وتحسن الذاكرة

فوائد القرفة، القرفة من الأعشاب العطرية الشهيرة التى تستخدم فى الطهي وصناعة الحلوى وكانت تستخدم فى الطب القديم وحاليا تدخل في صناعة بعض الأدوية.

وفوائد القرفة، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناولها ولكن بشروط.

أهمية تناول القرفة

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن القرفة واحدة من أقدم التوابل المستخدمة في العالم، ولها تاريخ طويل في الطب التقليدي، وتتميز برائحتها العطرة ومذاقها الفريد، لكنها تتجاوز كونها مجرد نكهة مضافة، حيث تُقدم العديد من الفوائد الصحية التي تجعلها مكون مفضل في النظام الغذائي.

فوائد القرفة

فوائد القرفة للصحة

وأضافت منى، أن القرفة ذات قيمة غذائية عالية ولها استخدامات طبية وتجميلية عديدة، ومن فوئد القرفة:-

تحتوي على مركبات قوية تُساعد في مكافحة الجذور الحرة، مما يساهم في تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان، هذه الخصائص تجعل القرفة خيار ممتاز لتعزيز الصحة العامة.

تعتبر القرفة مفيدة لصحة القلب، وبعض الدراسات أظهرت أنها تُساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، كما أن القرفة تُساعد في تحسين تدفق الدم، مما يُعزز صحة الأوعية الدموية.

تفيد القرفة في تنظيم مستويات السكر في الدم، وتُظهر الأبحاث أن القرفة تحسن حساسية الإنسولين وتُقلل من مستويات السكر بعد الوجبات، مما يجعلها خيار جيد لمرضى السكري، هذا التأثير يجعلها تُستخدم كعنصر مساعد في التحكم في المرض، مما يعزز من استقرار مستويات الجلوكوز.

للقرفة فوائد مضادة للبكتيريا والفطريات حيث تُساعد في محاربة البكتيريا الضارة والفطريات مثل الخمائر، مما يُساهم في تعزيز صحة الجهاز المناع، هذا الأمر يجعلها مُفيدة في الوقاية من بعض الالتهابات.

القرفة تعمل على تحسين الذاكرة والتركيز، وبعض الأبحاث تشير إلى أن رائحة القرفة تساعد في تحسين الأداء العقلي وزيادة اليقظة، هذا يجعلها مهمة لمن يرغبون في تعزيز قدرتهم على التركيز أثناء الدراسة أو العمل.

محاذير تناول القرفة

واكدت الدكتورة منى أيمن، على أن القرفة إضافة قيمة للنظام الغذائي، ليس فقط بسبب نكهتها الرائعة، ولكن أيضًا لفوائدها الصحية المتعددة ويُمكن استخدامها في مجموعة متنوعة من الأطباق، من الحلويات إلى الأطباق المالحة، مما يجعلها توابل مثالية لتعزيز نكهة الأطعمة وفوائدها الصحية، ولكن يجب تناولها بحذر للحوامل وايضا لمرضى التهابات وقرحة المعدة مع ضرورة عدم تناولها على الريق، حفاظا على صحة المعدة.