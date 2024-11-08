فوائد الكركم، يحمي من سرطان الثدي والقولون ويعالج الالتهابات

فوائد الكركم، الكركم من التوابل الشهيرة التى لها شهرة واسعة بسبب لونها الصريح واستخداماته، حيث كان يستخدم في الطب القديم.

وفوائد الكركم، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، وينصح الخبراء بإضافته الأكلات والمشروبات المختلفة.

أهمية تناول الكركم

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الكركم هو من التوابل المعروفة في المطبخ الهندي والعالمي، ويتميز بلونه الأصفر الزاهي وطعمه الفريد، منذ آلاف السنين، ويستخدم الكركم في الطب التقليدي لعلاج العديد من الأمراض، وذلك بفضل خصائصه العلاجية التي تتنوع ما بين مضادة للالتهابات، مضادة للأكسدة، وغيرها من الفوائد الصحية المدهشة.

فوائد الكركم

فوائد الكركم للصحة

وأضافت أن من فوائد الكركم التى تدفع لتناوله الآتي:-

أحد المركبات الرئيسية في الكركم هو الكركمين، الذي يُعتبر المسؤول عن العديد من الفوائد الصحية لهذا النبات.

قدرته الفائقة في مكافحة الالتهابات، مما يجعله مفيد للأشخاص الذين يعانون من حالات مثل التهاب المفاصل أو التهاب الأمعاء.

الكركمين يعمل على تقليل نشاط الإنزيمات المسببة للالتهابات، مما يساعد على تقليل التورم والألم.

يساعد الكركم في تعزيز صحة الجهاز الهضمي، فهو يعتبر مُحفز لإفراز الصفراء من الكبد، مما يساهم في تحسين عملية الهضم وامتصاص الدهون.

الكركم يمكن أن يكون مفيد في تخفيف أعراض القولون العصبي والتهابات الأمعاء.

الكركم أيضا معروف بفوائده في تعزيز صحة القلب، وتشير الدراسات إلى أن الكركم يمكن أن يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم وتحسين الدورة الدموية، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

يمتلك الكركم خصائص مضادة للأكسدة، مما يساعد على حماية الجسم من تأثيرات الجذور الحرة التي تسبب التدمير الخلوي وتساهم في الشيخوخة المبكرة.

الكركم لا يُستخدم فقط في العلاج، بل أيضًا في الوقاية، فقد أظهرت بعض الأبحاث أنه يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، خصوصا سرطان القولون والثدي والرئة، بفضل تأثيره القوي في تقليل التفاعل مع المواد المسرطنة في الجسم.

الكركم يعزز الصحة العقلية، إذ تشير الدراسات إلى أنه قد يساعد في تحسين وظائف الدماغ من خلال زيادة مستويات هرمون الدماغ المسمى "BDNF"، مما يمكن أن يساعد في الوقاية من الأمراض العصبية مثل الزهايمر.

محاذير تناول الكركم

وتابعت: يمكن تناول الكركم بطرق متعددة مثل إضافته إلى الطعام أو شربه على شكل شاي أو مكملات غذائية، ومع ذلك، يُفضل استشارة الطبيب قبل تناول الكركم بشكل مكمل غذائي لتحديد الجرعة المناسبة والابتعاد عن أي تفاعلات محتملة مع الأدوية الأخرى.