فوائد القرفة، لصحة القلب ومرضى السكري

فوائد القرفة، تعد القرفة من التوابل العطرية الغنية بالعديد من الفوائد الصحية، وتتميز برائحتها النفاذة، كما أنها تدخل كأساس في عمل العديد من المعجنات، وأشهرها السينابون، والذي اشتق اسمه منها، وكذلك بسكويت القرفة الشهير.

أهم فوائد القرفة لصحة الجسم

أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن القرفة تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، ولذلك فوائدها عديدة، ونذكر من أهمها ما يلي:

القرفة وفوائدها



تحسين صحة القلب:

تخفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL): أظهرت الدراسات أن تناول القرفة بانتظام قد يساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

تنظم ضغط الدم: تُساعد القرفة على تنظيم ضغط الدم لاحتوائها على مركبات تعمل على استرخاء الأوعية الدموية.

تُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب: أظهرت بعض الدراسات أن تناول القرفة بانتظام قد يُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية.



تنظيم مستويات السكر في الدم:

تُحسّن من حساسية الأنسولين: تُساعد القرفة على تحسين حساسية الأنسولين في الجسم، مما يُسهّل على الجسم استخدام الأنسولين لنقل السكر من الدم إلى الخلايا.

تُقلّل من مقاومة الأنسولين: مقاومة الأنسولين هي أحد العوامل الرئيسية المؤدية إلى مرض السكري من النوع الثاني، وتُساعد القرفة على تقليل مقاومة الأنسولين في الجسم.

تُقلّل من مستويات السكر في الدم: أظهرت الدراسات أن تناول القرفة بانتظام قد يُقلل من مستويات السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بمرض السكري من النوع 2.



تحسين وظائف الدماغ:

تُحسّن من الذاكرة والتركيز: أظهرت بعض الدراسات أن تناول القرفة قد يُحسّن من الذاكرة والتركيز.

تحمي من أمراض التنكس العصبي: تُحتوي القرفة على مضادات الأكسدة التي تُساعد على حماية الدماغ من التلف الذي قد يُؤدّي إلى أمراض التنكس العصبي، مثل مرض الزهايمر ومرض باركنسون.



مضادة للالتهابات:

تقلّل من الالتهاب المزمن: تُحتوي القرفة على مضادات الأكسدة التي تُساعد على تقليل الالتهاب المزمن في الجسم، والذي قد يُؤدّي إلى العديد من الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والسرطان.

تُخفّف من آلام المفاصل: تُساعد القرفة على تخفيف آلام المفاصل المرتبطة بالتهاب المفاصل.



تحسّن من صحة الجهاز الهضمي: تُساعد القرفة على تحسين عملية الهضم وتخفيف أعراض عسر الهضم، مثل الانتفاخ والغازات.

تحسّن من صحة الجهاز المناعي: تُعزّز القرفة وظائف الجهاز المناعي وتُساعد على مكافحة العدوى.

تُساعد على إنقاص الوزن: أظهرت بعض الدراسات أن تناول القرفة قد يُساعد على إنقاص الوزن عن طريق زيادة حرق السعرات الحرارية.

تُحافظ على صحة الفم: تُساعد القرفة على مكافحة البكتيريا والفطريات التي تُسبب تسوس الأسنان وأمراض اللثة.



طريقة عمل السينابون، اشهر المعجنات المحشوة بالقرفة



طريقة السينابون

السينابون معجنات ملفوفة ومحشوة بالقرفة، ومضاف لها صوص مخصوص، والسينابون انتشر في العالم أجمع، وأصبح له محلات تشتهر بعمله خصيصا، وعلى الرغم من أن السينابون له عشاق كثيرين، إلا أن من يجيدون طريقة عمل السينابون في البيت قليلون، إلا أنه بدأت الكثير من ستات البيوت يبحثون عن طريقة عمل السينابون في البيت، بعد الارتفاع الشديد في أسعاره.





ولكل عشاق السينابون تقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل السينابون الوصفة الأصلية في البيت، كأشهر المحلات.



مكونات عمل السينابون





ملعقتين كبيرتين ماء دافئ

3 ملاعق كبيرة زبدة طرية

5 ملاعق كبيرة مسحوق دريم ويب

نصف كوب حليب

بيضة كبيرة

نصف ملعقة كبيرة سكر

نصف ملعقة صغيرة ملح

كوبين + 3 ملاعق كبيرة دقيق

ملعقة صغيرة ونصف خميرة فورية



مكونات حشوة السينابون

نصف كوب من الجوز

نصف كوب من السكر البني

3 ملاعق صغيرة من القرفة

ملعقتين إلى ثلاث من الزبدة المذابة



الفروستينج:

اختياري حسب الرغبة ( صلصة التوفي , جبنة , سكر صقيل)

جوز للتزيين





طريقة عمل السينابون بالخطوات







تذاب الخميرة والسكر في الماء الدافئ، تذاب الزبدة في الحليب على نار هادئة.



في وعاء عميق يخفق البيض خفقا خفيفا، يضاف إليه الحليب والزبدة، ثم الخميرة ويمزج الكل جيدا.



يضاف الدريم ويب ثم يضاف الملح والدقيق ويخلط الكل إلى أن تتجانس فقط، دون العجن، تغطى وتترك ترتاح 15 دقيقة.



خلال هذا الوقت نقوم بفرم الجوز.



يخلط السكر والقرفة معا جيدا.



نكمل عجن العجين مدة 10 دقائق ألى أن تصير متجانسة وغير لاصقة ( يمكن إضافة بضع معالق من الدقيق لو أحسستي أنها لاصقة ).



تغطى جيدا وتترك ترتاح مدة ساعة ألى أن يتضاعف حجمها في مكان دافئ.



يضغط العجين لإخراج الهواء منه ويفرد بالنشابة فوق سطح مرشوش بالدقيق على شكل مستطيل متوسط السمك.



يدهن بالزبدة المذابة جيدا ,ثم يرش بالجوز وخليط السكر والقرفة.



يلف بحذر على شكل اسطوانة ويتبث من الأطراف.



يقطع بواسطة سكين حاد إلى 15 شريحة أو أكثر.



يرص في صينية مستطيلة صغيرة مدهونة جيدا بالزبدة.



يغطى بكيس بلاستيكي وتترك ترتاح ساعة إلى ساعة ونصف، أو من ساعة إلى 24 ساعة في البراد، لكن في هذه الحالة يكفي إخراجها من البراد، وتركها 30 دقيقة لتعود إلى درجة حرارة الغرفة قبل خبزها في الفرن.



تخبز في فرن متوسط الحرارة 180 درجة من 15 إلى 20 دقيقة إلى أن تكتسب اللون الذهبي.



تزين بالفروستنج المناسب ثم تقدم بالهنا والشفا.

