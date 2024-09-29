الأحد 29 سبتمبر 2024
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صحة ومرأة

تناولها بانتظام، القرفة تحمي من الزهايمر وتنظم السكر وتنقص الوزن

فوائد القرفة
فوائد القرفة

فوائد القرفة، تُعتبر القرفة من التوابل العطرية الشهيرة التي تُستخدم في الطهي والطب التقليدي، ولها تاريخ طويل يعود إلى آلاف السنين، وتُستخدم في أشكال مختلفة، سواء كمسحوق أو كعصا، وقد لا يعلم الكثيرون رغم ذلك بفوائدها للصحة. 


أهم فوائد القرفة لصحة الجسم
 

أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد القرفة الصحية متعددة، مما يجعلها إضافة قيمة للنظام الغذائي، للاستفادة من تأثيرها على مختلف أجهزة الجسم.

فوائد القرفة للصحة

وتستعرض الدكتورة مروة، في السطور التالية أهم فوائد القرفة الصحية.

غنية بمضادات الأكسدة

تحتوي القرفة على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة، التي تساعد في حماية الجسم من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة. الجذور الحرة هي مواد غير مستقرة تتشكل في الجسم نتيجة عمليات الأيض وبعض العوامل البيئية، ويمكن أن تؤدي إلى تلف الخلايا وزيادة خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، بما في ذلك السرطان وأمراض القلب. من خلال تناول القرفة، يمكن تعزيز الدفاعات الطبيعية للجسم وتحسين الصحة العامة.

تحسين مستوى السكر في الدم

تشير الدراسات إلى أن القرفة قد تلعب دورًا في تحسين مستويات السكر في الدم، خاصةً لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2. تعمل القرفة على زيادة حساسية الأنسولين، وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم مستوى السكر في الدم، مما يساعد على تقليل مستويات السكر في الدم بعد الوجبات. هذه الفائدة تجعل القرفة خيارًا شائعًا للأشخاص الذين يسعون للحفاظ على مستويات السكر في الدم ضمن النطاق الطبيعي.

 

مضادة للالتهابات

تحتوي القرفة على خصائص مضادة للالتهابات، مما يعني أنها قد تساعد في تقليل الالتهابات في الجسم. الالتهابات المزمنة مرتبطة بالعديد من الأمراض، بما في ذلك أمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطان. استخدام القرفة بشكل منتظم قد يساهم في تحسين الصحة العامة وتقليل مخاطر الإصابة بهذه الأمراض.

تعزيز صحة القلب

تساعد القرفة في تحسين صحة القلب بطرق متعددة. تشير الأبحاث إلى أنها قد تخفض مستويات الكولسترول الضار (LDL) والدهون الثلاثية، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد القرفة في تحسين ضغط الدم، مما يعزز الصحة القلبية الوعائية بشكل عام.

 

تعزيز الوظائف العقلية

بعض الدراسات تشير إلى أن القرفة قد تحسن الوظائف العقلية، مثل الذاكرة والتركيز. تحتوي القرفة على مركبات قد تساعد في تعزيز صحة الدماغ وتقليل مخاطر الأمراض المرتبطة بالتقدم في العمر، مثل مرض الزهايمر. يمكن أن تساهم إضافة القرفة إلى النظام الغذائي في تحسين الأداء الذهني.

 

مضاد للبكتيريا والفطريات

تُظهر القرفة خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، مما يجعلها فعالة في مكافحة الالتهابات. يُعتقد أن زيت القرفة يمكن أن يساعد في محاربة البكتيريا الضارة مثل الإشريكية القولونية والسالمونيلا. يُستخدم مستخلص القرفة في بعض المنتجات الطبيعية كمطهر، مما يزيد من فوائدها الصحية.

فوائد القرفة العلاجية

مساعدة في إنقاص الوزن

تُعتبر القرفة إضافة جيدة لنظام غذائي يهدف إلى إنقاص الوزن. فهي تعمل على زيادة عملية الأيض وتحسين قدرة الجسم على حرق الدهون. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تعزز الشعور بالشبع وتقلل من الرغبة في تناول الأطعمة السكرية، مما يساعد على التحكم في الوزن.

 

تحسين الهضم

تساعد القرفة في تحسين عملية الهضم، حيث تُعتبر مضادًا للانتفاخ والغازات. كما أنها قد تساعد في تخفيف بعض مشاكل الجهاز الهضمي، مثل عسر الهضم والإسهال. إضافة القرفة إلى الأطباق يمكن أن تعزز الهضم وتخفف من الانزعاج المعدي.

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