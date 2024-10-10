فوائد القرفة، تخفف القلق والتوتر وآلام العضلات

فوائد القرفة، القرفة من التوابل العطرية الشهيرة التي لها مذاق حار ورائحة ذكية وتستخدم فى الطهي وصناعة الحلوى.

وفوائد القرفة، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوي على مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التى يحتاجها الجسم.

أهمية تناول القرفة

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن القرفة من الأعشاب المهمة التى لها مذاق مميز وقيمة غذائية عالية وكانت تستخدم في الطب القديم ولها عشاق كثيرون لرائحتها المميزة، وهى تستخرج من لحاء شجرة القرفة وتدخل فى العديد من الصناعات الطبية والتجميلية وغيرهم.

وأضاف السيد، أن القرفة غنية بالعناصر الغذائية المهمة التى يحتاجها الجسم وكذلك تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ومضادات الالتهاب واشتهرت بفاعليتها فى إنقاص الوزن وحرق الدهون بالجسم سريعا.

فوائد القرفة

فوائد القرفة للصحة

وتابع، أن من فوائد القرفة التى تدفعنا لتناولها:-

تساهم القرفة في تحسين صحة القلب، وتشير بعض الأبحاث إلى أن القرفة يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) والدهون الثلاثية في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، كما تساعد القرفة في تحسين الدورة الدموية وتعزيز صحة الأوعية الدموية.

يمكن أن تكون القرفة مفيدة في تخفيف الألم والتوتر، وتمتلك القرفة خصائص مسكنة قد تساعد في تخفيف آلام العضلات والمفاصل، وكذلك في تقليل مستويات التوتر والقلق.

تعزز القرفة من صحة الدماغ، وتشير الدراسات إلى أن المركبات النشطة في القرفة قد تساعد في تحسين الذاكرة ووظائف الدماغ، بالإضافة إلى قدرتها على حماية الدماغ من التدهور المرتبط بالعمر.

القرفة لها خصائص مضادة للأكسدة قوية، حيث تحتوي القرفة على مركبات تعمل كمضادات أكسدة، مثل البوليفينولات، التي تساعد في حماية الجسم من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة، هذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.

تعتبر القرفة مفيدة في تنظيم مستويات السكر في الدم، وتشير الدراسات إلى أن القرفة يمكن أن تساعد في تحسين حساسية الأنسولين وتخفيض مستويات السكر في الدم، هذه الفائدة تجعلها مكونًا مهمًا للأشخاص الذين يعانون من داء السكري من النوع 2 أو الذين يسعون إلى الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة.

تمتلك القرفة خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، وتحتوي القرفة على زيوت طبيعية ذات تأثيرات مضادة للبكتيريا والفطريات، مما يمكن أن يساعد في مكافحة الالتهابات وتحسين صحة الجهاز الهضمي، قد تكون هذه الخصائص مفيدة في تقليل خطر الإصابة بالعدوى الفطرية والبكتيرية.