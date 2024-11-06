انقطاع المياه عن قريتين في بني سويف لإجراء أعمال الصيانة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بني سويف عن انقطاع المياه عن عدة مناطق يوم السبت المقبل، وذلك بسبب تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم بالخزان الأرضي لمحطة مياه سدمنت الجبل بمركز إهناسيا، والتي من المتوقع أن يستمر انقطاع المياه في هذه المناطق من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 8 مساءً من نفس اليوم.

تفاصيل انقطاع المياه عن قريتين ببني سويف

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، إلى أن المناطق المتأثرة بهذا الانقطاع تشمل قريتي "سدمنت الجبل، خورشيد" وتوابعهم، مؤكدة أن هذا الانقطاع يأتي في إطار الإجراءات الدورية التي تقوم بها لضمان جودة المياه، وضمان سلامة مياه الشرب في المنطقة من خلال تنفيذ أعمال الصيانة والتعقيم اللازمة.

ودعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي جميع المواطنين في هذه المناطق إلى تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة انقطاع الخدمة، مؤكدة أنها ستعمل على توفير سيارات مياه صالحة للشرب في الأماكن التي قد تحتاج إليها خلال فترة الانقطاع، ويمكن للمواطنين الاستفادة من هذه الخدمة عبر التواصل مع الشركة.

شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، بجميع المواطنين تفهم الموقف، وتؤكد أنها تبذل قصارى جهدها لتقليل فترة الانقطاع وضمان عودة الخدمة في أقرب وقت ممكن، مؤكدة أنه لأي استفسارات أو شكاوى، يمكن للمواطنين الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو موبايل، كما يمكنهم التواصل عبر رقم الواتس آب 01211175827 وأهابت الشركة بالمواطنين التعاون معها في تنفيذ هذه الأعمال الحيوية التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمة المقدمة.