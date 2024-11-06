الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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"التصفح الإلكتروني الآمن" ورشة عمل بـ إعلام بني سويف

تكريم مدرية ورشة
تكريم مدرية ورشة عمل بإعلام بني سويف، فيتو

نظم مركز بحوث ودراسات المرأة بكلية الإعلام بجامعة بني سويف، برئاسة الدكتورة أماني حمدي، اليوم الأربعاء، ورشة عمل بعنوان "أفضل الممارسات للتصفح الإلكتروني الآمن"، وذلك تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، والدكتور عبد العزيز السيد عميد الكلية، وبإشراف الدكتورة نهى العبد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جانب من ورشة عمل بكلية إعلام بني سويف
جانب من ورشة عمل بكلية إعلام بني سويف

 

ورشة عمل بكلية إعلام بني سويف

 

وقدمت الورشة أمنية قلاوون، المحرر الإخباري، التي تناولت فيها التعريف بالتهديدات الرقمية الشائعة مثل الصيد الاحتيالي، وبرامج التجسس، والهندسة الاجتماعية، بالإضافة إلى شرح كيفية تلاعب المحتالين بالأفراد للكشف عن معلومات سرية، وانتهاك البيانات من أجل الوصول غير المصرح به إلى المعلومات الحساسة.

 

جانب من ورشة عمل بكلية إعلام بني سويف
جانب من ورشة عمل بكلية إعلام بني سويف

 

أفضل الممارسات للتصفح الإلكتروني الآمن

وأوضحت "أمنية قلاوون" في ورشتها مجموعة من أفضل الممارسات التي يمكن اتباعها للحفاظ على أمان التصفح الإلكتروني، لتجنب المواقع الضارة والعمليات الاحتيالية عبر الإنترنت، موضحة سبل حماية الهاتف المحمول، وأكدت على أهمية الحماية من الابتزاز الإلكتروني.

 

تكريم مدرية ورشة عمل بإعلام بني سويف
تكريم مدرية ورشة عمل بإعلام بني سويف

 

تكريم مدرية ورشة عمل بإعلام بني سويف

وفي ختام الورشة، قام الدكتور عبد العزيز السيد عميد الكلية، والدكتور ممدوح مكاوي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، بتكريم المدربة أمنية قلاوون، معربين عن شكرهم وتقديرهم للدكتورة أماني حمدي مدير مركز بحوث المرأة، وللمدربة والحضور على مشاركتهم الفعالة في هذه الورشة القيمة.

 

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