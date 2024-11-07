بينهم رئيس وزراء الاحتلال، ترامب يعلن تحدثه مع 70 من قادة العالم

أفادت شبكة «إن بي سي» الأمريكية نقلا عن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قوله بإنه "تحدث إلى نحو ٧٠ من قادة العالم".

ووفقا لـ «إن بي سي»، قال ترامب إن محادثته مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو كانت جيدة جدا، مضيفا:"لم أتحدث بعد مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لكني أعتقد أننا سنتحدث".

بوتين يصف ترامب بالشجاعة

وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء اليوم الخميس، دونالد ترامب لانتخابه رئيسا للولايات المتحدة، معربا عن استعداده لإجراء اتصالات معه.

وتابع بوتين: "تأثرت بسلوك ترامب أثناء محاولة اغتياله.. انه رجل شجاع.. لقد كان لدي انطباع أنه تعرض لتنمر خلال ولايته الأولى".

وأضاف الرئيس الروسي: "رغبة ترمب في استعادة العلاقات مع روسيا تستحق الاهتمام.. ونرحب بما وعد به في حملته بتحسين العلاقات مع روسيا وحل النزاع في أوكرانيا".



تورط أمريكا في الحرب ضد روسيا

الجدير بالذكر أن دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الكرملين، قال يوم الأربعاء، إنه لا يعلم بوجود خطط لدى الرئيس فلاديمير بوتين لتهنئة دونالد ترامب بالفوز في الانتخابات الأمريكية.

وقال بيسكوف: "نحن نتحدث عن دولة غير صديقة متورطة بشكل مباشر وغير مباشر في الحرب ضد روسيا".