الخميس 07 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

بايدن: خسرنا معركة الانتخابات ونتمنى الأفضل للولايات المتحدة

بايدن، فيتو
بايدن، فيتو

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء اليوم الخميس، إننا خسرنا هذه  المعركة والانتكاسات لا يمكن تجنبها ولا يمكن أن نستسلم ويجب أن نبقى منخرطين ونسير للأمام.

وتابع بايدن: "غيرنا الولايات المتحدة للأفضل والطريق أمامنا واضح واقتصادنا قوي والوضع يتغير بسرعة.. سنترك وراءنا أقوى اقتصاد في العالم والنتائج والتغييرات ستؤتي ثمارها".

 

بايدن يهنئ ترامب بالفوز في الانتخابات

وأستطرد: تحدثت إلى كامالا هاريس ويجب أن تكون فخورة بحملتها.

وأشار  بايدن، إلي أنه تحدث مع الرئيس الجديد دونالد ترامب ووجهه له التهنئة، وأكد له أن إدارته ستعمل مع فريقه من أجل انتقال سلمي للسلطة.

وأضاف بايدن: "النظام الانتخابي الأمريكي عادل ونثق فيه، وسيكون هناك انتقال سلمي للسلطة في بلادنا في 20 يناير المقبل، ولا نرى أنفسنا أعداء وإنما مواطنين أمريكيين وسنعمل على ضمان انتقال سلمي للسلطة".

 

انتقال السلطة في الولايات المتحدة

وتابع بايدن: نقبل الخيار الذي اتخذته البلاد في هذه الانتخابات.

وكانت حملة الرئيس المنتخب ترامب قالت، يوم الأربعاء، إنه يتطلع إلى لقاء الرئيس بايدن في البيت الأبيض في إطار انتقال السلطة من الإدارة الديمقراطية المنتهية ولايتها إلى الإدارة الجمهورية الجديدة.

ووفق ستيفن تشيونج المتحدث باسم الحملة في بيان إن الاجتماع سينعقد قريبًا.

يشار إلي أن البيت الأبيض، قال في وقت سابق، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، من المقرر أن يلقي كلمة موجهة للشعب، اليوم الخميس.

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