الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

روسيا تعلق على الخطاب الأول لترامب وتطالبه بخطوات ملموسة لإنهاء الحروب

المتحدثة باسم وزارة
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، فيتو

الانتخابات الأمريكية 2024، علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا اليوم الأربعاء، على خطاب دونالد ترامب، الذي تعهد فيه بإنهاء الصراع العالمي ووقف الحروب.

 

روسيا تعلق على الخطاب الأول لترامب

 وقالت ماريا زاخاروفا إن تصريحات دونالد ترامب بشأن ضرورة إنهاء الصراعات يجب أن تدعمها خطوات ملموسة.

 

ترامب يتعهد بإنهاء الحروب 

 وأضافت زاخاروفا: "بالطبع هذه التصريحات يجب أن تتبعها أفعال وإجراءات ملموسة سيركز عليها الجميع"، مشيرة إلى أن ترامب أدرك أن الولايات المتحدة بحاجة إلى حل مشكلاتها الداخلية.

 

وكان المرشح الرئاسي الأمريكي عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب، الذي سبق أن أعلن فوزه عقب نتائج الانتخابات، قد قال إنه لا يخطط لبدء الحروب، بل لإنهائها.

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