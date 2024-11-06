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خارج الحدود

هل يهنئ بوتين ترامب على فوزه بالانتخابات الأمريكية؟، الكرملين يجيب

بوتين وترامب، فيتو
بوتين وترامب، فيتو

 ذكر دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الكرملين، اليوم الأربعاء، أنه لا يعلم بوجود خطط لدى الرئيس فلاديمير بوتين لتهنئة دونالد ترامب بالفوز في الانتخابات الأمريكية.

 

هل يهنئ بوتين ترامب بالفوز في الانتخابات الأمريكية 

 وقال بيسكوف: "نحن نتحدث عن دولة غير صديقة متورطة بشكل مباشر وغير مباشر في الحرب ضد روسيا".
وأضاف بيسكوف: "لست على علم بخطط الرئيس لتهنئة ترامب على الانتخابات".

وتابع المتحدث باسم الكرملين: "دعونا لا ننسى أننا نتحدث عن دولة غير صديقة، متورطة في حرب ضد بلدنا".

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بوتين ترامب الانتخابات الأمريكية روسيا

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