الخميس 07 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

غير متوقعة وتحمل دلالات مثيرة، أول رسالة من بوتين لترامب بعد فوزه بالانتخابات الأمريكية

ترامب وبوتين، فيتو
ترامب وبوتين، فيتو

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء اليوم الخميس، دونالد ترامب لانتخابه رئيسا للولايات المتحدة، معربا عن استعداده لإجراء اتصالات معه.

بوتين يصف ترامب بالشجاعة

وتابع بوتين: "تأثرت بسلوك ترامب أثناء محاولة اغتياله.. انه رجل شجاع.. لقد كان لدي انطباع أنه تعرض لتنمر خلال ولايته الأولى".

وأضاف الرئيس الروسي: "رغبة ترمب في استعادة العلاقات مع روسيا تستحق الاهتمام.. ونرحب بما وعد به في حملته بتحسين العلاقات مع روسيا وحل النزاع في أوكرانيا".

تورط أمريكا في الحرب ضد روسيا

الجدير بالذكر أن دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الكرملين، قال يوم الأربعاء، إنه لا يعلم بوجود خطط لدى الرئيس فلاديمير بوتين لتهنئة دونالد ترامب بالفوز في الانتخابات الأمريكية.

 وقال بيسكوف: "نحن نتحدث عن دولة غير صديقة متورطة بشكل مباشر وغير مباشر في الحرب ضد روسيا".

الكرملين: بوتين منفتح على الحوار مع الولايات المتحدة

هل يهنئ بوتين ترامب على فوزه بالانتخابات الأمريكية؟، الكرملين يجيب

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

بوتين ترامب دونالد ترامب أوكرانيا الانتخابات الأمريكية روسيا

مواد متعلقة

CNN: ترامب يخطط لاحتجاز وترحيل المهاجرين بشكل جماعي

الكرملين: بوتين منفتح على الحوار مع الولايات المتحدة

هل يهنئ بوتين ترامب على فوزه بالانتخابات الأمريكية؟، الكرملين يجيب

روسيا تعلق على الخطاب الأول لترامب وتطالبه بخطوات ملموسة لإنهاء الحروب

الأكثر قراءة

الأهلي يحقق فوزا صعبا على زد 0/1 في مباراة الإصابات بالدوري الممتاز (صور)

أسعار الذهب اليوم الخميس 7-11-2024 خلال التعاملات المسائية

رسميًا.. إقالة لجنة الحكام بعد فضيحة التسريبات

رئيس شعبة البيض يكشف توقعاته للأسعار الفترة المقبلة (فيديو)

انخفاض أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” في الأسواق

بهدف مرموش، فرانكفورت يتخطى سلافا براج في الدوري الأوروبي (فيديو وصور)

حقيقة قيام فوري بوقف خدماتها السبت المقبل

بنوك الإمارات والبحرين تتبع "الفيدرالي" وتخفض سعر الفائدة

منوعات

المزيد

منزل متنقل يغلق نفقًا حيويًا للسيارات في تركيا (فيديو)

طفرة سكانية في إسبانيا مع تدفق المهاجرين

الأمير هاري وزوجته ميجان مهددان بالطرد من أمريكا بعد فوز ترامب، فما القصة؟

40 ألف فتاة يعملن سائقات توصيل في دولة عربية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس بالسوق المحلي

تعرف على سعر القصدير اليوم الخميس

تعرف على سعر النحاس اليوم الخميس

تعرف على سعر الأرز الأبيض اليوم الخميس بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

أسعار برامج الحج السياحي للموسم الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا قال نبي الله إبراهيم على الكوكب «هذا ربي»؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

خالد الجندي يطالب بتوقيع عقود بين الآباء والأبناء لمنع التفكك الأسري (فيديو)

ما اسم العذاب الذي حل بقوم ثمود؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads