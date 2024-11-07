غير متوقعة وتحمل دلالات مثيرة، أول رسالة من بوتين لترامب بعد فوزه بالانتخابات الأمريكية

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء اليوم الخميس، دونالد ترامب لانتخابه رئيسا للولايات المتحدة، معربا عن استعداده لإجراء اتصالات معه.

بوتين يصف ترامب بالشجاعة

وتابع بوتين: "تأثرت بسلوك ترامب أثناء محاولة اغتياله.. انه رجل شجاع.. لقد كان لدي انطباع أنه تعرض لتنمر خلال ولايته الأولى".

وأضاف الرئيس الروسي: "رغبة ترمب في استعادة العلاقات مع روسيا تستحق الاهتمام.. ونرحب بما وعد به في حملته بتحسين العلاقات مع روسيا وحل النزاع في أوكرانيا".

تورط أمريكا في الحرب ضد روسيا

الجدير بالذكر أن دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الكرملين، قال يوم الأربعاء، إنه لا يعلم بوجود خطط لدى الرئيس فلاديمير بوتين لتهنئة دونالد ترامب بالفوز في الانتخابات الأمريكية.

وقال بيسكوف: "نحن نتحدث عن دولة غير صديقة متورطة بشكل مباشر وغير مباشر في الحرب ضد روسيا".