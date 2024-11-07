طفرة سكانية في إسبانيا مع تدفق المهاجرين

وصل تعداد سكان إسبانيا إلى 49 مليون نسمة حتى الأول من أكتوبر 2024 نتيجة تدفق المهاجرين، مسجلا رقما قياسيا جديدا في تاريخ البلاد.

عدد السكان المقيمين في إسبانيا

جاء ذلك وفقا لبيان صحفي صادر عن المعهد الوطني للإحصاء INE اليوم الخميس، والذي تابع: "في الربع الثالث من هذا العام، زاد عدد السكان المقيمين في إسبانيا بمقدار 134890 نسمة وبلغ 48 مليون و946 ألف و35 وهو مستوى قياسي لم تبلغه البلاد في التاريخ. ويعود النمو في عدد السكان إلى ارتفاع عدد الأشخاص المولودين في الخارج، في حين انخفض عدد المواليد في إسبانيا".

عدد الأجانب المقيمين في إسبانيا

وبذلك بلغ عدد الأجانب المقيمين في إسبانيا أكثر من 9.1 مليون نسمة، وكان المهاجرون الرئيسيون في الربع الثالث من العام 2024 هم الكولومبيون (34600 وافد إلى البلاد)، والمغاربة (25500)، بينما كانت أكبر مجموعات المهاجرين هم الإسبان (10100) والمغاربة (7600) والكولومبيين (6600).

ويلاحظ أنه في الربع الثالث من عام 2024، زاد عدد السكان في جميع مناطق الحكم الذاتي والمدن ذاتية الحكم في البلاد. وتم تسجيل أكبر الزيادات في منطقة فالينسيا (0.54%) ومدريد (0.46%) وكاتالونيا (0.39%).