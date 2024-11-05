إسبانيا تنشر 15 ألف شرطي في فالنسيا المتضررة بالسيول

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث، اليوم الثلاثاء: إن إسبانيا نشرت 14898 شرطيا في المناطق المتضررة من السيول التي ضربت البلاد الأسبوع الماضي.

الفيضانات تضرب فالنسيا

وفقًا لوكالة الأنباء الإسبانية "إيفي"، عقدت وزيرة العدل، سالومي براداس، وفريقها، اجتماعًا طارئًا مع وزير الداخلية، فرناندو مارلاسكا، ومجموعة الاستجابة الفورية الداخلية التابعة للولاية العامة، لعرض الاحتياجات العاجلة واللازمة لفالنسيا.

وطلبت "مجموعة الاستجابة" من وزارة الداخلية تزويد المناطق المتضررة من العاصفة بشكل عاجل بعناصر تعزيز من وحدات الشرطة الوطنية والحرس المدني لضمان النظام العام.

#España || Terribles escenas de personas arrastradas por las gigantescas riadas provocadas por las lluvias del fenómeno DANA, en Valencia. pic.twitter.com/oZd0WR6zlw — Am1lcar (@AmilcarMB68) October 30, 2024

كما طالبت بتعزيز الوسائل والآليات للبحث عن الضحايا بتخصيص 500 طائرة من دون طيار، وتوفير مركبات صالحة للتضاريس جميعها حتى يتمكن ضباط الشرطة المحلية من تقديم الخدمة.