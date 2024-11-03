ملك إسبانيا يتعرض لهجوم من السكان الساخطين جراء الفيضانات

تعرض ملك إسبانيا فيليب السادس الذي وصل إلى منطقة فالنسيا المتضررة من الأمطار والفيضانات، لهجوم حاد من السكان الساخطين.

وأظهرت لقطات العاهل الإسباني وهو يواجه مجموعة من الحشود الغاضبة وسط هتافات عبرت عن السخط والغضب.

التقاعس في منع وقوع كارثة

ووفقا لأحدث البيانات، تجاوز عدد القتلى نتيجة الكارثة الطبيعية 210 أشخاص، ولا يزال العديد منهم في عداد المفقودين.

ويتهم الناس السلطات المركزية والإقليمية في إسبانيا بالتقاعس في منع وقوع كارثة بهذا الحجم والتعامل مع عواقبها.