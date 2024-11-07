الخميس 07 نوفمبر 2024
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حوادث

ضبط 254 ألف مطبوع تجاري لمستحضرات تجميل ومنتجات دوائية بدون تفويض (صور)

ضبط مستحضرات تجميل
ضبط مستحضرات تجميل ومنتجات دوائية بدون تفويض، فيتو

ضبطت أجهزة الأمن 254 ألف مطبوع تجاري لمستحضرات تجميل ومنتجات دوائية لشركات محلية "بدون تفويض" داخل مطبعة بدائرة قسم شرطة المرج.

 

أكدت معلومات وتحريات أجهزة الأمن قيام (مالك مطبعة "بدون ترخيص"- كائنة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة) بطباعة العديد من المطبوعات التجارية بدون تفويض أو أمر توريد أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

ضبط 254 ألف مطبوع تجاري لمستحضرات تجميل ومنتجات دوائية بدون تفويض

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، تم استهداف المطبعة المشار إليها وضبط المدير المسئول، وعثر بداخلها على (254000 مطبوع تجارى لمستحضرات تجميل ومنتجات دوائية لشركات محلية "بدون تفويض أو أمر توريد أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية والأدبية").

وبمواجهته، أقر بارتكابه المخالفات المشار إليها بالمشاركة مع مالك المطبعة بقصد تحقيق الربح المادي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

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