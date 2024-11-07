سقوط 6 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات ثمنها 15 مليون جنيه بالإسماعيلية والمنيا
ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، عناصر إجرامية بنطاق محافظتى "الإسماعيلية - المنيا" وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة تقدر قيمتها المالية بـ 15 مليون جنيه تقريبًا.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام عدد من العناصر الإجرامية بالإتجار فى المواد المخدرة بنطاق مديريتى أمن (الإسماعيلية، المنيا).
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية، وبحوزته 50 كيلو جرام لمخدر الحشيش، كما تم ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية، وبحوزته (35 كيلو جرام لمخدر الحشيش).
وتم ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية، وبحوزته (27 كيلو جرام لمخدر الحشيش).
كما تم ضبط عنصر إجرامى بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية، وبحوزته 23 كيلو جرام لمخدر الحشيش.
ونجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط عنصرين إجرامين "لأحدهما معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا، وبحوزتهما 3 كيلو جرام لمخدر الأيس "الشابو"، فرد محلى وعدد من الطلقات. دراجة نارية "بدون لوحات"، ميزان حساس، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ15 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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