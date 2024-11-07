ضبط سمسار غسل 10 ملايين جنيه حصيلة تسفير شباب خارج البلاد بطرق مخالفة

ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على سمسار غسل 10 ملايين جنيه حصيلة تسفير الشباب خارج البلاد بطرق مخالفة فى الإسكندرية.

واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال التسفير للخارج بطرق غير قانونية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات – الاستثمار فى الشركات).



وقدرت أفعال الغسل التى أجراها المذكور بـ (10 ملايين جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.