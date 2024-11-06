الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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عقارات

مذكرة تفاهم للتعاون الفني فى مجال تنفيذ إسكان لائق أخضر بين مصر وزامبيا

مذكرة تفاهم، فيتو
مذكرة تفاهم، فيتو

شهد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتشارلز ميلوبي، وزير البنية التحتية والإسكان والتنمية الحضرية بدولة زامبيا، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الإسكان بزامبيا، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان المصرية، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثالث للمنتدى الحضري العالمي.


وأوضح وزير الإسكان، أن توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الإسكان بدولة زامبيا، يأتي ترجمة عملية للتعاون المشترك بين البلدين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز وتعميق التعاون مع أشقائنا في القارة الإفريقية، ويعد منطلقًا لشركات المقاولات المصرية للانطلاق بقوة والتوسع في تنفيذ المشروعات بدول القارة الإفريقية.


وفي سياق متصل، عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتشارلز ميلوبي، وزير البنية التحتية والإسكان والتنمية الحضرية بدولة زامبيا، اجتماعًا بالجناح المصري بالمعرض المصاحب للمنتدى الحضري العالمي، وذلك بحضور السيد توبلي مولامبو لوبايا، سفير زامبيا لدى مصر، والوفد المرافق من دولة زامبيا.


واطلع وزير الإسكان نظيره الزامبى على تفاصيل التجربة العمرانية المصرية بتجلياتها المتعددة سواءً في توفير مختلف أنماط الوحدات السكنية لجميع شرائح المجتمع، وخاصة محدودي الدخل، وتطوير المناطق غير الآمنة، وإنشاء وتنمية المدن الجديدة، وغيرها، مؤكدًا أن الدولة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان مستعدة لمشاركة خبراتها ونقل تجربتها للأشقاء في زامبيا.

 

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