تحرير 16 محضرًا لمخالفات بمنشآت تجارية وعيادات خاصة ببني سويف

أشرف اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد بمحافظة بني سويف، على حملة للجنة حماية المستهلك بمدينة بني سويف، تمكنت من ضبط مخالفات وتحرير محاضر لمنشآت تجارية وعيادات خاصة.

وذلك بحضور: على يوسف رئيس مركز ومدينة بني سويف، وأحمد دهشان مدير فرع جهاز حماية المستهلك، والدكتور أحمد عبد العظيم مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، وعزة بسيوني مدير تموين البندر، ومحمد فهمي، من سلامة الغذاء، وعلاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية بالمحافظة، وباقي أعضاء اللجنة.

تحرير 16 محضرًا في حملة حماية المستهلك ببني سويف

حيث قامت اللجنة خلال الحملة بالمرور والتفتيش على عدد من المخابز البلدية والأسواق والمحلات ومراكز ومنشآت طبية خاصة، والتي أسفرت عن تحرير 16 محضرًا لمخالفات صحية وبيئية، شملت عدم الإعلان عن الأسعار، عدم إصدار فواتير، بجانب عدم وجود شهادات صحية سارية، علاوة على تحرير 4 محاضر لعيادات خاصة لوجود مخالفات، وجار اتخاذ الإجراءات القانوينية المتبعة في هذا الصدد.

يأتي ذلك في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف للجهات التنفيذية والرقابية بضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية، وإستمرار تكثيف الحملات التموينية لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمنتجات الغذائية والوقوف على مدى صلاحية السلع، وحماية المستهلك من كافة صور الغش التجاري والتلاعب في الأسعار.