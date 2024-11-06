تشييع جثمان طفل صدمته سيارة بمركز الواسطى ببني سويف

شيع أهالي مدينة الواسطى ببنى سويف، اليوم الأربعاء، جثة طفل في الصف الثالث الابتدائي، الذى لقى مصرعه في حادث سير سيارة، وسط حالة من الحزن والأسى والصدمة بين الأهالى.

مصرع طفل صدمته سيارة ببني سويف

وقد أدى أهالى مدينة الواسطى ببنى سويف، صلاة الجنازة بمسجد مستشفى الواسطى المركزى، على الطفل « تميم أسامة» 8 سنوات، طالب بالصف الثالث الابتدائي بمدرسة النيل التجريبية بالواسطى، عقب الانتهاء من إجراءات الدفن والتصاريح من داخل المستشفى المركزى.

وكان قد لقي الطفل « تميم أسامة»، مصرعه فى حادث سير سيارة، وتم نقله إلى مستشفى الواسطى المركزى شمال المحافظة، لمحاولة إجراء الإسعافات الأولية اللازمة له، وإجراء الكشف الطبي عليه، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا باصابتة فى الحادث.