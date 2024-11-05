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مصرع شخصين في حادثي سير منفصلين ببني سويف

مصرع شخصين في حادثي
مصرع شخصين في حادثي سير منفصلين ببني سويف

لقي شاب وطفل مصرعهما في حادثين منفصلين بمحافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، حيث أسفر الحادثان عن وفاة أحدهما في تصادم دراجة بخارية بشجرة، والآخر نتيجة صدمه بسيارة مسرعة.

 

مصرع شاب في حادث سير ببني سويف

 

في الحادث الأول، تلقت مديرية أمن بني سويف بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجة بخارية بشجرة على أحد الطرق الفرعية بمركز إهناسيا غربي المحافظة، في الساعات الأولى من صباح اليوم. 

وعند وصول سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث، تبين أن الشاب محمد سيد رمضان، البالغ من العمر 20 عامًا، كان يقود الدراجة البخارية التي اصطدمت بشجرة على جانب الطريق، مما أسفر عن وفاته على الفور، وتم نقل جثمانه إلى مستشفى إهناسيا التخصصي، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبل جهات التحقيق.

 

مصرع طفل في حادث سير ببني سويف

 

وفي الحادث الثاني، تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث آخر على طريق طراد النيل بمركز الواسطى شمالي المحافظة، حيث دهست سيارة مسرعة الطفل سمير. إ. أ، البالغ من العمر 10 أعوام، وتم نقله إلى مستشفى الواسطى المركزي.

وتبين بعد توقيع الكشف الطبي أن سبب الوفاة هو هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية نتيجة الاصطدام بالجسم الصلب للسيارة، ولا توجد شبهة جنائية في الحادث، وتم إيداع الجثة مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، والتي بدأت في فحص ملابسات الحادث.

وقد تم تحرير محاضر بالواقعتين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

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