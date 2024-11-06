الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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محافظ بني سويف يناقش مطالب وشكاوى المواطنين في اللقاء المفتوح

محافظ بني سويف يناقش
محافظ بني سويف يناقش مطالب وشكاوى المواطنين باللقاء المفتوح

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مجموعة من مطالب ومشكلات المواطنين خلال اللقاء الأسبوعي المفتوح الذي يعقده بحضور المسؤولين المعنيين من وكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات التنفيذية ذات الصلة، حيث يُعقد هذا اللقاء بتعاون مع الإدارة العامة لخدمة المواطنين والإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ.

محافظ بني سويف يناقش مطالب وشكاوى المواطنين

بدأ المحافظ بتوجيه هيئة الطرق ورئيس مدينة بني سويف وإدارة المرور لتنفيذ دراسة ميدانية فنية لتحديد احتياج وصلة الطريق الصحراوي القديمة، التي تمر بقرية بني سليمان شرق النيل، لإقامة مطبات حفاظًا على سلامة المواطنين، خاصة التلاميذ والمارة، نظرًا لوجود منشآت خدمية في المنطقة. كما كلف الوحدة المحلية بمراجعة الإنارة في هذه الوصلة ودعمها بالموارد المتاحة.

وفيما يخص شكوى إحدى المواطنات التي تعمل في مستشفى الحميات من سوء حالة أسطح الممرات الداخلية بالمستشفى، أوضح مسؤولو الصحة أن الوضع الإنشائي لا يشكل خطرًا على السلامة وفقًا لتقرير لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، التي زارت المكان مرتين، وتم إدراج المستشفى ضمن خطة الوزارة لهذا العام للبدء في أعمال تطويره، وأصدر المحافظ توجيهًا بإعداد خطاب استعجال لوزارة الصحة للبدء في تنفيذ أعمال التطوير.

 طفح مياه الصرف بمنطقة مساكن الشرطة ببني سويف

وفيما يتعلق بمشكلة طفح مياه الصرف في منطقة مساكن الشرطة بشارع عبد السلام عارف، كلف المحافظ رئيس مدينة بني سويف وشركة المياه بمراجعة تطهير غرف التفتيش لمطابق المياه في جزء من الشارع ومراجعة الوصلات المنزلية، وكلف الإدارة الهندسية بمراجعة الحالة الإنشائية للمساكن المجاورة لضمان إيجاد حل مستدام للمشكلة، وأمر باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين الذين لم يقوموا بإصلاح الوصلات أو الذين يلقيون المخلفات في المطابق.

كما وجه المحافظ مديري الشؤون القانونية والتفتيش المالي والإداري بمراجعة التزام مجلس قروي الفنت بالفشن بخط التنظيم، بناءً على شكوى من وجود سور مخالف لم يتم اتخاذ إجراءات حيال بنائه، حيث أكد رئيس المدينة أنه قد تم إصدار قرار إزالة لهذا السور، وأنه جاري التنسيق لتنفيذه.

وفي ختام اللقاء، تم صرف مساعدات مالية لحالتين إنسانيتين من الفئات الأولى بالرعاية (سيدة ورجل)، حيث وجه المحافظ وزارة التضامن الاجتماعي بمتابعة هذه الحالات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الحماية الاجتماعية والدعم اللازم بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والخيرية.

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