تحرير 1025 محضرًا وضبط سلع فاسدة في حملات تموينية ببني سويف

وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بالاستمرار في تنفيذ الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية للتأكد من جودة الخبز المنتج، وضمان عدم التلاعب بأسعار السلع الأساسية والمدعمة، بالإضافة إلى مكافحة الغش التجاري وضبط المخالفين.

وتأتي هذه الحملات بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة، فضلًا عن تطبيق القانون على المخالفين، وذلك بالتنسيق بين مديرية التموين والوحدات المحلية والأجهزة المعنية.

تحرير 1025 محضرًا تموينيًا ببني سويف

جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ للتقرير الشهري الذي أعدته مديرية التموين والتجارة الداخلية، والذي أشار إلى نتائج الحملات التفتيشية التي نفذتها المديرية خلال شهر أكتوبر الماضي. تأتي هذه الجهود ضمن متابعة المحافظ المستمرة للملفات الحيوية، وتقييم الأداء في القطاعات الخدمية التي يتعامل معها المواطن للحصول على احتياجاته الأساسية وضمان توافرها بالشكل المطلوب، وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة في هذا السياق.

وأوضح التقرير الذي أعده مدير مديرية التموين، جمعة عبد الحفيظ، أنه تم توجيه حملات تموينية بالتنسيق مع مباحث التموين للمرور على المخابز البلدية التابعة للمحافظة (والتي يبلغ عددها 1279 مخبزًا) لمراجعة جودة الرغيف المنتج والتأكد من استيفاء الاشتراطات المطلوبة، كما تم تحويل 345 مخبزًا للعمل بالغاز الطبيعي كوقود بديل عن السولار، وذلك ضمن خطة الدولة والمبادرة الرئاسية لتوسيع استخدام الغاز الطبيعي.

حملات على المخابز البلدية بني سويف

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 614 محضرًا للمخالفات في المخابز، وجاءت المخالفات كالآتي: 111 محضرًا لنقص الوزن، 177 محضرًا لإنتاج غير مطابق للمواصفات، 79 محضرًا لعدم إعطاء بون صرف، 84 محضرًا لتدني مستوى النظافة، 24 محضرًا لعدم وجود ميزان، 39 محضرًا للتصرف في الحصة، 78 محضرًا لعدم الالتزام بوضع قائمة التشغيل، و22 محضرًا لعدم الاحتفاظ بالسجلات.

كما أسفرت الحملات عن تحرير 377 محضرًا، تضمنت المخالفات التالية: 101 محضر لعدم حمل شهادات صحية، 107 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، 44 محضرًا للذبح خارج المجازر، 2 محضر لعدم تغطية اللحوم بالشاش، 8 محاضر لإدارة منشآت بدون ترخيص، 53 محضرًا لحيازة سلع مجهولة المصدر، 7 محاضر لحيازة سلع منتهية الصلاحية، 7 محاضر للبيع بأسعار مخالفة، 20 محضرًا لتجميع مواد بترولية، و28 محضرًا لتجميع دقيق بلدي.

حملات على البدالين التموينيين ببني سويف

فيما تم تحرير 34 محضرًا ضد البدالين التموينيين الذين لم يمارسوا النشاط بشكل معتاد أو لم يعلنوا عن أسعار السلع التموينية، بالإضافة إلى عدم وجود شهادات صحية لديهم. وفي مجال المواد البترولية، تم تحرير محضر ضد أحد المسؤولين في مستودع بوتاجاز بسبب التصرف في 70 أسطوانة بوتاجاز بالسوق السوداء، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة. كما تم تحرير 11 محضرًا ضد المسؤولين عن مستودعات لم تلتزم بمواعيد العمل الرسمية، و3 محاضر ضد المسؤولين عن محطات وقود غير مرخصة، مع التحفظ على 650 لتر سولار.