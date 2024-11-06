لأول مرة، تركيب دعامة معدنية بمنظار القنوات المرارية بتأمين صحي بني سويف

نجح فريق طبي بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف، في تركيب دعامة معدنية بالإثني عشر باستخدام منظار القنوات المرارية، لأول مرة بالمستشفى.

محافظ بني سويف يُشيد بنجاح طاقم طبي التأمين الصحي

ومن جانبه أشاد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بالجهود المميزة التي بذلها الفريق الطبي بمستشفى بني سويف للتأمين الصحي، بعد نجاحه في إجراء عملية تركيب دعامة معدنية بالاثنى عشر باستخدام منظار القنوات المرارية، وذلك لأول مرة في المستشفى، وتمت العملية بنجاح مع وضع المريض تحت الملاحظة الطبية واستكمال علاجه بالمستشفى حتى استقرار حالته.

من جهته أوضح د. محمد فؤاد، مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي ببني سويف، أن المستشفى قد استقبل المريض بقسم الجهاز الهضمي والكبد، وقد أظهرت الفحوصات حاجته لتركيب دعامة معدنية بسبب وجود ورم سرطاني ضاغط على الاثنى عشر، ما تسبب له في ضيق شديد بالمنطقة، مما استلزم التدخل لإجراء العملية لتركيب دعامة معدنية باستخدام المنظار.

تركيب أول دعامة معدنية بمنظار القنوات المرارية

فيما أضافت د. نرمين محمد نجيب مدير المستشفى، إلى أن هذا النجاح يمثل إحدى ثمار جهود تطوير المستشفى، التي تهدف لتوفير خدمات طبية نادرة ودقيقة لمنتفعي التأمين الصحي، مؤكدة أن تلك العملية المعقدة تتطلب مهارة عالية وتأتي استكمالًا لسلسلة من العمليات الدقيقة التي نفذها أطباء المستشفى مؤخرًا، وضمن خطة الهيئة لدعم وتطوير الخدمات الصحية بتوجيهات الدكتور محمد ضاحي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي.

أجرى العملية طاقم طبي ضم نخبة من أطباء الجهاز الهضمي والكبد، برئاسة: د. هاني أبو طالب، استشاري الجهاز الهضمي والكبد ورئيس القسم بالمستشفى، د. الزهراء محمد فهمي، ود.محمود جمال، ود. عمرو حلمي من كلية طب جامعة بني سويف، ود. عبدالرحمن الأزهري، ود. محمد كمال أخصائى الجهاز الهضمى والكبد، ود.إسراء كساب، ود. محمود مصطفى، ود. إسراء ربيع، ود. طه رجب، ود. محمد عبد المجيد، ود.عبد الله طلعت أطباء مقميين، بالإضافة إلى مساهمة فعالة من طاقم التمريض المتخصص: سميرة علي عباس وهناء محمد أحمد.

قسم الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف

تجدر الإشارة إلى أن قسم الجهاز الهضمي والكبد قد تم افتتاحه مايو الماضي، ويقدم خدمات متعددة مثل مناظير المعدة والقولون واستئصال الزوائد اللحمية وعلاج دوالي المعدة والمريء، بالإضافة إلى مناظير القنوات المرارية، التي تُعد خدمة متفردة كانت تقتصر على مستشفى بني سويف الجامعي ومستشفى التأمين الصحي فقط.