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كلب يعقر 10 أطفال ببني سويف

مستشفى بني سويف التخصصي
مستشفى بني سويف التخصصي

أصيب 10 أطفال، اليوم الثلاثاء، بجروح متفرقة إثر عقر كلب ضال لهم بأماكن مختلفة في مدينة بني سويف، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

 

بلاغ إصابة 10 أطفال عقرهم كلب ببني سويف 

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف بلاغًا يفيد بوصول 10 أطفال إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي، مصابين بجروح متفرقة في أنحاء الجسم، ادعاء تعرضهم لهجوم من كلب ضال، وتم التوجيه بسرعة اتخاذ اللازم وإخطار الطب البيطري.

 

واستقبل قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي المصابين جرى تطعيمهم بعد حقنهم بمضاد السعار، وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير عام المستشفى.

 

وتحرر المحضر اللازم وجرى إخطار الطب البيطري لضبط الكلب الضال واتخاذ اللازم.

 

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