ظهر فجأة في الشوارع، الإمساك بحيوان غريب أصاب 10 أشخاص ببني سويف

تمكن شباب حي الأزهري ببني سويف، من الإمساك بحيوان غريب أشبه بالكلب، تسبب في إصابة 10 أشخاص بإصابات متفرقة، مساء أمس، وجرى علاجهم بمستشفى بني سويف التخصصي.

الإمساك بحيوان غريب أشبه بالكلب في بني سويف

الأهالي أكدوا أن الحيوان كان يهاجم المارة بشكل عشوائي، مما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح متفاوتة، وتم نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي، مساء أمس الثلاثاء، بينما لم يتمكنوا من الإمساك به.

ونجح شباب حي الأزهري، اليوم الأربعاء، في الإمساك بالحيوان بعد محاولات عدة، حيث تبين أنه كان يشكل تهديدًا حقيقيًا بسبب تصرفاته غير المتوقعة، حيث كان يظهر فجأة في الشوارع، مما أثار حالة من الفزع بين الأهالي.

الإمساك بحيوان غريب في بني سويف

إصابة 10 أشخاص في بني سويف

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، قد تلقت بلاغًا يفيد بوصول 10 أطفال إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي، مصابين بجروح متفرقة في أنحاء الجسم، ادعاء تعرضهم لهجوم من كلب ضال، وتم التوجيه بسرعة اتخاذ اللازم وإخطار الطب البيطري.

واستقبل قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي المصابين جرى تطعيمهم بعد حقنهم بمضاد السعار، وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير عام المستشفى.