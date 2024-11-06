محافظ بني سويف يناقش بدء إجراءات تطوير الوحدات الصحية

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بمكتبه اليوم الأربعاء، الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة لقطاع الطب الوقائي، واللواء أركان حرب مهندس شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، لبحث إجراءات البدء في تنفيذ مشروع تطوير عدد من الوحدات الصحية بالتعاون بين الوزارة والهيئة.

جاء ذلك في حضور بلال حبش نائب المحافظ، والدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد قُريبة وكيل مديرية الصحة والدكتور مازن شقوير مستشار رئيس الهيئة للتواصل الحكومي والمؤسسي، والدكتورة داليا مجدي مدير فرع هيئة تنمية الصعيد ببني سويف.

تطوير وحدات صحية ببني سويف

وتمت مناقشة الإجراءات اللازمة للتحضير لتوقيع بروتوكول تعاون بين هيئة تنمية الصعيد ووزارة الصحة تحت رعاية الوزارة والمحافظة، فيما يتعلق بمشروع تطوير عدد من الوحدات والمنشآت الصحية، كإحدى ثمار الجهود التشاركية بين هيئة تنمية الصعيد والمحافظة، واستكمالًا للمشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون بين المحافظة والهيئة ضمن الرؤية الاستراتيجية المحلية التي تعمل من خلالها محافظة بني سويف.

وقد تقرر البدء ببني سويف كإحدى محافظات الصعيد المستهدفة بالبروتوكول المزمع توقيعه بين الهيئة والوزارة، وذلك نظرًا للتعاون المستمر والخطة التنموية الجاري تنفيذها بين الجانبين، وأسفرت عن عدد من المشروعات التنموية النوعية في مختلف القطاعات.

وحدات صحية بقرى ميدوم ودشطوط وقاي

فيما استعرضت وكيل وزارة الصحة المقترح الذي سيتم تنفيذه، ويشمل تطوير المركز الطبي في مدينة بني سويف شرق النيل، والوحدات الصحية بقرية ميدوم بمركز الواسطى، ودشطوط بمركز سمسطا، وقاي بمركز إهناسيا.

من جانبه كلف المحافظ وكيل الصحة بمتابعة تنفيذ الإجراءات التحضيرية اللازمة وتوفير البيانات المطلوبة للبدء في المشروعات في أقرب وقت ممكن، ضمن جهود الدولة التي تسير في أكثر من اتجاه وإجراء لتحسين مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.