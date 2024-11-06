مجازاة عامل لقيامه بحركة بذيئة مع زملائه بمستشفى الفشن ببني سويف

قضت محكمة بني سويف التأديبية بمجلس الدولة، بخصم خمسة أيام من أجر عامل يعمل بمستشفى الفشن المركزي التابعة لمديرية الصحة في محافظة بني سويف، إثر قيامه بحركة بذيئة بيده، وغير لائقة مع عدد من زملائه داخل مبنى العيادات الخارجية بالمستشفى.

مجازاة عامل بمستشفى الفشن ببني سويف

وكانت النيابة الإدارية قد تلقت شكوى من ثلاثة عمال بالمستشفى تتهم زميلهم بارتكاب الفعل المشين في يوم 15 فبراير الماضي، وعلى إثر ذلك، تم فتح تحقيق في الواقعة، وأُحيل العامل إلى محكمة بني سويف التأديبية.

وأكدت المحكمة في حكمها أن الواقعة ثابتة ضد العامل بشكل قاطع، مشيرة إلى أن ما قام به يمثل إخلالًا جسيمًا بواجبات الوظيفة، وأوضحت المحكمة أن على العامل احترام زملائه ورؤسائه في العمل، وألا يصدر منه ما يسيء إلى الآخرين أو يتجاوز الحدود المقبولة في التعامل معهم.

وأضافت المحكمة، أن التصرف الذي صدر من العامل يتنافى مع المبادئ الأساسية للعمل الوظيفي، الذي يتطلب الاحترام المتبادل بين الجميع ويعزز هيبة الوظيفة العامة، حيث اعتبرت المحكمة أن هذه التصرفات تشكل ذنبًا إداريًا يستوجب المساءلة التأديبية.