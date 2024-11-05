الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

شملت جميع الولايات المتأرجحة، تفعيل قوات الحرس الوطني في 18 ولاية أمريكية لهذا السبب

الحرس الوطني الأمريكي،
الحرس الوطني الأمريكي، فيتو

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن أكثر من 18 ولاية قامت بتفعيل قوات الحرس الوطني لدعم جهود تأمين الانتخابات الرئاسية.

ووفقا لوسائل الإعلام الأمريكية، فإن جميع الولايات المتأرجحة قامت بتفعيل قوات الحرس الوطني لتأمين الانتخابات.

التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

ومنذ قليل، أفاد مسئولون أمريكيون بأن تهديدات أمنية تسببت في تعطيل عملية التصويت في عدد من المناطق، ويجري العمل على تمديد ساعات الاقتراع لتعويض الوقت الضائع.

مشكلات تقنية أثناء الاقتراع في الانتخابات الأمريكية

وفي سياق متصل، واجه بعض الناخبين مشكلات تقنية محدودة أثناء الإدلاء بأصواتهم، حيث أدى عطل في برنامج الفرز في منطقة كامبريا بولاية بنسلفانيا إلى تمديد فترة التصويت هناك. 

ويعمل المسئولون على معالجة هذه المشكلات لضمان استمرارية التصويت بسلاسة وشفافية.

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الانتخابات الرئاسية قوات الحرس الوطني الولايات المتارجحة بنسلفانيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية

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