محلل سياسي: بعض الأمريكيين يعتبرون «ترامب» تهديدًا للديمقراطية وحرية التعبير

الانتخابات الأمريكية 2024، قال جورج لاندريث، المحلل السياسي بالحزب الجمهوري، إنه في بعض الأوقات لا يستطيع تحديد ما يعنيه التغيير، ولكن بالنسبة للذين يؤيدون مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس فسيصوتون لها، والذين يريدون مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب سيصوتون له.

التصويت المبكر للأمريكان في الانتخابات الرئاسية

وأضاف «لاندريث» خلال لقاء مع الإعلامية جيهان منصور عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك الكثيرين الذين يلجؤون للتصويت المبكر، وهذا ما يحدث دائما في صالح الديموقراطيين، وهناك بعض المناطق ليس فيها أرقام كبيرة في التصويت المبكر، وأنهم لا يفضلون أن يتجهوا لهذا الأمر، ولكن في النهاية الجميع يرى أن هذه الانتخابات هامة للغاية.

أهمية التصويت في الانتخابات الأمريكية

تابع:«بعض الناس يروون أن الأمر ليس هامًا، ولكن الآن يرى الأمريكيين أن هناك العديد من الأمور التي يجب عليهم أن يصوتوا من أجلها، والبعض يرى أن الأمور لا تجري بشكل ما على يرام فهم يرون أنهم بحاجة إلى اللجوء لصناديق الاقتراع».

تهديد للديمقراطية وحرية التعبير في الولايات المتحدة

وواصل: «هذا هو أحد الأسباب التي أدت لتكوين دافع قوي لدى الأمريكيين للتصويت، لأنك عندما تسمع ما يقوله كلا المرشحين، تجد تباين، فحرية التعبير هذا الحق حق أصيل للشعب الأمريكي، وبعض الأمريكيين يعتبرون ترامب تهديدًا للديمقراطية وحرية التعبير».