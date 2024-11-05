ترامب يشكك فى نزاهة النتائج مقدما: لو جاءت عادلة سأعترف بها

الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، قال المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، دونالد ترامب: لا توجد أرقام محددة حول نتائج الانتخابات حتى الآن ولا أعرف النتيجة النهائية.

تفوق ترامب في الانتخابات الأمريكية

وأضاف خلال تصريحات له أثناء إدلائه وزوجته ميلانيا ترامب بصوتيهما في الانتخابات الأمريكية: "ستتأخر النتائج في بعض الولايات، والجمهوريون يصوتون بكثافة وعلينا انتظار النتائج".

وتابع: "نحقق تقدما في جورجيا وفي عدة ولايات، ولا أفكر بالخسارة وأريد من الجمهوريين أن يدلوا بأصواتهم".

خطاب النصر لترامب

وواصل: "لا أريد العنف وأنصاري لا يؤمنون بالعنف، لم أحضر خطاب النصر بعد لكنني مستعد لذلك، وإذا كانت نتائج الانتخابات عادلة فسأعترف بها".