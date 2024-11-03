الأحد 03 نوفمبر 2024
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صحة ومرأة

وصفة طبيعية لعلاج الكحة وحساسية الصدر وتقوية المناعة فى الخريف

علاج الكحة
علاج الكحة

الكحة من الأعراض التى يعانى منها الصغار والكبار خاصة فى فصل الخريف، نتيجة انتشار الأمراض المعدية فهو من الأعراض المصاحبة للعديد من الأمراض.

والكحة للأسف يصعب علاجها فهى تحتاج إلى وقت طويل للعلاج، سواء للكبار والصغار وعادة ينصح الخبراء بتناول السوائل لأنها فعالة فى علاج الكحة.

وصفة طبيعية لعلاج الكحة وحساسية الصدر 

ويقدم الدكتور أحمد البدوي اخصائي التغذية العلاجية، وصفة طبيعية لعلاج الكحة وحساسية الصدر وتقوية المناعة في الخريف.

المكونات:-

100 جرام زعتر 

50 جرام ورق جوافة

50 جرام تيليو

10 جرام لبان دكر

زيت حبة البركة

الطريقة:-

  • يتم طحن كل عشبة على حده ويتم خلطهم بعد الطحن.
  • ويؤخذ منها ملعقة كبيرة ويضاف عليها الماء المغلى وربع ملعقة صغيرة من زيت حبة البركة.
  • تشرب 3 مرات فى اليوم.
  • يمكن التحلية بعسل النحل لغير متبعى أنظمة الدايت.
علاج الكحة 
علاج الكحة 

نصائح مهمة تحمى طفلك من الأمراض المعدية في المدارس 

وهناك عدة نصائح يجب اتباعها لحماية الطفل من الأمراض المعدية في المدارس، منها:

  • التأكد من الحصول على جميع التطعيمات، ويعد الحصول على لقاح الانفلونزا وتحصينات الأمراض الأخرى أحد أفضل الطرق التي يمكنك القيام بها لحماية الطفل من انتشار الأمراض المعدية.
  • غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بصورة منتظمة ومتكررة وتذكير الأطفال بأهمية غسل اليدين خاصةً مع بدء العام الدراسي الجديد،  من أهم الطرق لمنع انتشار الأمراض والعدوى، وتعليمهم كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح بعد استعمال المرحاض والعطس والرشح والسعال وقبل الأكل، وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض ومن ثم نقل العدوى إلى الآخرين.
  • تشجيع الطفل على تجنب الاتصال الوثيق مع الطلاب المرضى أو مشاركتهم الأدوات.
  • تعليم الطفل بأن يقوم بتغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس، وأن يقوم بذلك في منديل ورقي ومن ثم يرميه، وإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى منديل في الوقت المناسب، عليه أن يسعل أو يعطس في ثنية ذراعه.
  • تعليم الطفل أيضا أن يبقي يديه بعيدتين عن عينيه وأنفه وفمه، لأن الجراثيم تنتشر بهذه الطريقة، مايحميه من الإصابة بالأمراض المعدية.
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